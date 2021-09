Giga Chikadze demande à nouveau le combat pour le titre contre Alexander Volkanovski

in

Considéré comme l’un des plus grands de la division poids plume aujourd’hui, Giga Chikadze est déjà considéré comme un challenger de ceinture potentiel. Le Géorgien a affirmé qu’il méritait le combat contre Alexandre Volkanovski et j’en explique les raisons.

Avis

“Pourquoi est-ce que je ne mérite pas une chance à la ceinture ? Le champion a dit qu’il voulait être occupé. Il veut avoir un autre combat cette année et je veux avoir un autre combat en janvier. Je pense que cela aurait beaucoup de sens et ce serait un combat. Il peut dire qu’il veut aller jusqu’au poids léger, il peut dire ce qu’il veut, mais la réalité est que le champion poids plume. S’il veut être occupé, il doit combattre quelqu’un d’explosif et un bon combattant », il prétendait Gigue.

Huitième au classement de la division, Gigue il n’a perdu sa chance qu’en Série concurrente. Après ses débuts officiels, en 2019, Chikadze il a remporté ses sept combats dans l’Octogone. Dans son dernier combat, il a assommé Edson Barboza dans l’étoile de UFC Vegas 35.

