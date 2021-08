Giga Chikadze parle de son combat contre Edson Barboza à l’UFC Vegas 35 et de ses aspirations futures

A quelques jours de son combat devant Edson Barboza Lors de l’UFC Vegas 35, Giga Chikadze a parlé de ses attentes pour le combat de samedi prochain.

Dans une interview avec BJPenn.com, le combattant de Géorgie Il a parlé des forces de son rival, mais a promis de remporter le match de façon spectaculaire.

Avis

«Il a de très bons coups de mollet et de rotation, mais je sais aussi comment le faire et je peux le combattre. Mes jabs sont également très bons et je ne vois qu’un tas d’ouvertures sur lesquelles je peux le frapper. Je vais pouvoir changer de poste et trouver ces ouvertures. J’y vais pour être moi-même, faire mon truc et être explosif quand j’en ai besoin. Je vais gagner ce combat de manière spectaculaire », il prétendait Chikadze.

Affronter le combat avec assurance Barboza, Giga a déclaré qu’après l’avoir battu, il espère être le combattant de réserve du combat pour le titre poids plume entre Alexandre Volkanovski et Brian Ortega. Le combat est prévu pour UFC 266, 25 septembre.

«Je veux un combat pour la ceinture. Je serai le combattant de réserve dans le match pour le titre entre Volkanovski et Ortega à l’UFC 266. Après avoir terminé ce combat, je pense que je serai le combattant de réserve dans le match pour le titre de septembre. Holloway et Rodriguez sont prévus pour novembre, il est donc logique que je sois le combattant de secours. », a conclu le natif de Géorgie.

Après ses débuts en 2019 au UFC, Giga ne sait pas perdre à l’intérieur de l’octogone. Le combattant de Rois MMA a remporté ses six combats et a un record de 13-2. Actuellement, Chikadze il est en dixième position du classement.

