Giga Chikadze promet une victoire spectaculaire contre Edson Barboza

Giga Chikadze est ravi de jouer dans son premier événement UFC, et il sait que le combat contre Edson Barboza sera passionnant pour les fans.

Chikadze vient de remporter ce qui est probablement la plus grande victoire de sa carrière contre le vétéran et toujours dangereux Cub Swanson. Après la victoire, Giga a défié les combattants du top cinq, en particulier Yair Rodríguez. Bien que rien ne se soit concrétisé avec un top cinq, Giga a réussi à obtenir un combat en tête d’affiche à l’UFC.

Dans une récente interview, Chikadze a parlé de ce que le combat représente pour lui.

“C’est quelque chose de très important pour moi, mon pays et en général c’est un grand combat. Mais, pour moi, je pense que c’est juste un autre combat sur le chemin de mon rêve de devenir champion UFC. J’espérais combattre quelqu’un dans le top cinq, mais Edson est un plus grand nom que certains d’entre eux dans le top cinq. Ce ne sont que de grands combats à partir de maintenant, et je me battrai avec les meilleurs au monde. »

Chikadze espère que le combat contre Barboza sera un match de kickboxing pendant quelques minutes. Cependant, il dit qu’une fois qu’il commencera à se connecter sur le Brésilien, il sait que Barboza deviendra un combattant.

«Je pense qu’il va essayer de me faire tomber. Il commencera à frapper, puis il verra la différence dans le niveau de frappe que nous avons et tentera le démontage. Vous serez surpris de voir à quel point je suis meilleur attaquant, nous sommes à des niveaux différents. Ensuite, il deviendra un combattant et essaiera de me faire tomber. »

Même si Chikadze est connu pour être un attaquant, il dit que sa défense contre le retrait et la lutte s’est améliorée. Giga a été le principal partenaire d’entraînement de Beneil Dariush, ce qui lui a beaucoup profité.

Dans le département permanent, il sait ce que fait Edson Barboza, et Giga dit qu’il fait mieux. Il sait qu’il a un style qui peut trouver les ouvertures et blesser le Brésilien. Une fois qu’il l’aura fait, Chikadze dit qu’il trouvera la fin qui, selon lui, sera une fin marquante.