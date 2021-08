Giga Chikadze respecte Edson Barboza et le considère meilleur que plusieurs Top 5 du classement

in

A quelques jours du plus grand défi de sa carrière, Giga Chikadze a montré beaucoup de respect pour son rival samedi prochain, le Brésilien Edson Barboza. Le combattant de Géorgie a fait l’éloge de son rival et a déclaré qu’il est un nom beaucoup plus grand que certains membres de la Top 5 de la division.

Les déclarations ont été faites dans le Journée des médias de l’UFC Vegas 35.

« Edson est un grand nom. Il est un plus grand nom que certains des Top 5 du classement. J’attendais les cinq premiers parce que je voulais le combat le plus rapide pour la ceinture. Je voulais avoir un rival de rang supérieur. Mais, Edson est un grand nom et une fois que j’aurai relevé ce défi, je serai prêt à tout.” expliqué Gigue.

Le combattant de Géorgie basé sur Californie Il a salué la frappe de son rival, mais s’est montré confiant en disant qu’il ne se voit pas perdre le combat.

«Je pense qu’Edson va être fort. Je crois qu’il va jouer son jeu à 100%, mais, comme je l’ai dit. Il attaque de manière impressionnante, un haut niveau qui impressionne. C’est définitivement un grand attaquant, mais je ne vois pas le combat se terminer dans une situation où je peux perdre, je suis juste honnête. Nous allons voir”, ajoutée Chikadze.

En dixième position du classement poids plume, Gigue il est sur une séquence de huit victoires consécutives. Sa dernière défaite remonte à juin 2018, quand il a fait un bref pas en Série concurrente. Le combattant de Rois MMA a un dossier de 13-2, avec 8 victoires pour KO / TKO.

