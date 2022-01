Giga Chikadze révèle une récente conversation avec Dana White à propos du titre

Giga Chikadze espère décrocher le titre mondial UFC de 145 livres s’il bat Calvin Kattar lors de son prochain combat ce samedi. Il a tellement envie d’affronter le champion que lorsque le départ de Max Holloway de sa trilogie avec Alexander Volkanovski a été confirmé, il a fait partie de ceux qui ont levé la main pour le remplacer. Mais avant de penser au championnat, il doit battre son nouvel adversaire, qui est numéro cinq de la division ; Chikadze a huit ans.

En route pour son match cette semaine, le combattant géorgien a récemment parlé à MMA Junkie et a révélé une conversation récente qu’il a eue avec Dana White, qui lui a demandé de se calmer.

« La première chose, je me parlais à moi-même : ‘Giga, détends-toi. Vous devez gérer les affaires, un combat très dur. J’ai l’impression qu’il est l’adversaire le plus fort que j’aie jamais affronté. Je le prends très au sérieux.

«Mais le rêve de tout le monde est de se battre pour un titre, non ? J’ai vu les nouvelles et j’ai commencé à être plus excité, mais cela me calmait : « Vous avez des choses à faire. Ne soyez pas trop excité. Ils pourraient avoir quelqu’un d’autre. Je n’ai pas à être trop frustré par quoi que ce soit, et je n’ai pas à être trop excité non plus. L’opportunité, je sais qu’elle viendra. Si c’est le plus tôt possible, je le prendrai.

« J’ai même eu une discussion rapide avec Dana. Nous avons eu quelques interactions au Performance Institute. Il a dit : ‘Tu es juste là. Gérez votre entreprise et ensuite nous parlerons ‘. (J’ai) encore plus de motivation, je suppose.

Je veux juste avertir tout le monde que j’ai un combat ce week-end. Je vais assommer des gens que personne n’aurait pensé qu’ils allaient les assommer, dans une minute, d’une manière visible, dans ceci, dans cela. Je veux juste que vous ouvriez les yeux et que vous voyiez très bien ce week-end, et après cela, prenez une décision. Je me concentre juste pour donner le meilleur de moi-même.

