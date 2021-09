Gigabyte remplace les alimentations défectueuses – voyez si vous êtes concerné

in

Gigabyte a commencé à échanger ou à rembourser les clients qui ont acheté des blocs d’alimentation potentiellement défectueux. Dans un rapport vidéo du populaire YouTuber Gamers Nexus, certains modèles de blocs d’alimentation Gigabyte auraient un taux d’échec plus élevé qu’acceptable, parfois avec des résultats explosifs.

WCCFTech note que les modèles d’alimentation GP-P750GM et GP-P850GM ont déjà été rappelés volontairement par Gigabyte, mais une autorisation de retour de marchandise (RMA) n’a pu être délivrée qu’en raison d’une faille de sécurité actuellement en cours d’enquête. Toute personne ayant acheté les blocs d’alimentation susmentionnés peut désormais rembourser ou remplacer l’article, à condition que vous remplissiez les critères d’éligibilité.

Comment obtenir votre remboursement

Gigabyte a mis à jour le site Web d’Aorus avec des conseils sur la façon de procéder et note que vous aurez besoin d’une preuve d’achat pour soumettre votre demande. Cela inclut des instructions étape par étape sur la façon de demander votre remplacement ou remboursement, y compris si vous avez acheté auprès d’un revendeur Gigabyte agréé, et si vous avez acheté auprès d’un revendeur agréé qui ne traite pas directement les échanges ou les remboursements.

Il y a également des mesures à prendre si vous avez acheté votre produit en ligne auprès d’un revendeur non autorisé tel qu’un marché en ligne comme eBay ou Amazon marketplace, bien que Gigabyte déclare que seul un remplacement et non un remboursement sera émis dans cette circonstance.

Ces deux blocs d’alimentation sont classés 80+ Gold, une cote généralement réservée à certains des produits les plus fiables du marché, indiquant que le matériel doit être efficace à 80 % à 20 %, 50 % et 100 % de charges.

Les cotes incluent également (du moins efficace au plus efficace) le bronze, l’argent, l’or, le platine et le titane pour catégoriser davantage l’efficacité. Étant donné que les cotes Platinum et Titanium sont généralement réservées à une utilisation dans les PC de station de travail, une alimentation électrique 80+ Gold est une cote souhaitable pour la plupart des ordinateurs de bureau de jeu compte tenu de leur fiabilité.

Parmi les deux modèles applicables, vous aurez besoin d’un produit avec les numéros de série suivants :

Modèle d’alimentation GP-P750GM : N20243G001301 à SN20453G025430 Modèle d’alimentation GP-P850GM : N20343G031011 à SN20513G022635

La grande majorité des partenaires officiels Gigabyte participent à ce programme d’échange/remboursement. Par conséquent, à moins que vous n’ayez acheté votre bloc d’alimentation de manière non conventionnelle, il est probable que votre réclamation sera traitée avec le détaillant. Cela dit, si vous êtes l’un des rares malchanceux à découvrir que leur détaillant n’est pas impliqué dans le programme, vous pouvez envoyer un e-mail à powerupply@gigabyteusa.com ou utiliser le portail des réclamations actuellement mis en place sur le site Web d’Aorus.

Analyse : faut-il s’inquiéter ?

Si vous possédez l’un des blocs d’alimentation répertoriés, nous vous recommandons de l’échanger ou de le rembourser, même s’il n’a présenté aucun défaut jusqu’à présent. On ne sait pas combien de temps ce programme durera, et même si vous devrez vous passer d’un bloc d’alimentation (et effectivement, votre PC étant donné qu’il ne sera pas alimenté) jusqu’à ce qu’il puisse être remplacé, conserver un produit rappelé ne vaut pas le risque pour le reste de vos composants.

Un gros problème qui a été mentionné par Gamers Nexus lors de leur rapport était que ces modèles de bloc d’alimentation étaient regroupés avec d’autres produits très convoités tels que les GPU de la série Nvidia RTX 30 dans le Newegg Shuffle, et la politique de retour de Newegg exige que vous renvoyiez l’ensemble du pack acheté. , plutôt que le seul produit défectueux ou rappelé.

La politique de retour actuelle concernant l’achat de lots sur le site Web de Newegg se lit comme suit : « Les lots sont proposés comme un moyen d’acheter plusieurs articles ensemble à un prix réduit. Si vous souhaitez retourner un lot pour un remboursement, vous devez demander un retour dans les délais applicables. Période de la politique de retour Newegg et vous devez retourner l’ENSEMBLE ENTIER. Les articles vendus dans le cadre d’un ensemble peuvent être retournés individuellement pour remplacement si vous demandez un remplacement pendant la période applicable de la politique de retour Newegg pour cet article individuel.

Nous avons contacté Newegg pour vérifier si les blocs d’alimentation Gigabyte concernés feront exception à cette règle. A défaut, vous pouvez apporter votre preuve d’achat directement à Gigabyte et conformément à la procédure publiée sur le site Web d’Aorus, ils s’occuperont directement du remboursement ou de l’échange.

Lors de certains tests sur 10 des blocs d’alimentation, Gamers Nexus note qu’une carte graphique a été endommagée lors d’une panne catastrophique de l’un des blocs d’alimentation, mais nous n’avons encore vu aucun rapport de consommateurs ayant vécu le même malheur. Toujours. nous avons contacté Gigabyte pour voir si son programme d’échange couvre d’autres matériels susceptibles d’avoir été affectés par une panne d’alimentation.

