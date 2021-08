Gigabyte remplacera les blocs d’alimentation « explosifs », tire sur les médias à la sortie

À la suite d’exemples très publics de pannes spectaculaires de deux de leurs blocs d’alimentation, Gigabyte a proposé des remplacements à toute personne concernée, tout en mettant en doute la méthodologie utilisée par ceux qui ont soulevé le problème en premier lieu.

Dans une déclaration publiée sur le site de la société, Gigabyte explique ce qui se passe – deux modèles d’alimentation, le GP-P850GM et le GP-P750GM, ont été retrouvés morts à l’arrivée ou se sont déclenchés à mort – en disant “il peut parfois être des cas où la puissance de crête peut dépasser la plage d’utilisation prévue ».

La société aborde ensuite directement la vidéo Gamers Nexus de la semaine dernière qui a si publiquement mis en évidence le problème en premier lieu, les accusant apparemment de mettre les unités sous tant de pression :

GIGABYTE, apprécie et prend en considération tous les commentaires et suggestions de nos partenaires médias et des professionnels du matériel informatique. Des tiers nous ont fait part de préoccupations concernant les problèmes potentiels de déclenchement des GP-P850GM et GP-P750GM à haute puissance lors de tests via un équipement de charge électronique CC pendant des périodes prolongées à plusieurs reprises près du point de déclenchement OPP de 120 à 150 %. Ce niveau de test prolongé pourrait réduire considérablement la durée de vie du produit et des composants du GP-P850GM et du GP-P750GM.