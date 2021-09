Gigaset GS4 senior : smartphone pour seniors connectés

Avec le label de qualité “Made in Germany”, triple caméra, recharge sans fil et possibilité de paiement sans contact.

Le Gigaset GS4 senior est expressément adapté aux besoins des personnes âgées. L’interface utilisateur spécialement conçue affiche les fonctionnalités clés en un coup d’œil et est très intuitive grâce à son clavier modifié. De plus, le GS4 senior est un smartphone complet dans l’air du temps. Ainsi, il comprend une fonction d’appel d’urgence intelligent, des applications Android telles que WhatsApp, une triple caméra, la recharge sans fil et l’option de paiement sans contact.

Appels vidéo

Ce terminal permet aux personnes âgées de communiquer le plus facilement possible, qu’il s’agisse d’appels vidéo, d’envoi de photos spontanées, de SMS et, bien sûr, d’appels téléphoniques réguliers. Et bien sûr, toutes les applications régulièrement utilisées par les enfants et petits-enfants fonctionnent également sur le Gigaset GS4 senior. Pour rendre le passage au nouveau smartphone aussi confortable que possible, l’appareil fournit un ensemble d’instructions simples.

Interface utilisateur spécifique

Grâce au menu à contraste élevé, aux grandes polices et aux icônes claires, l’utilisation du Gigaset GS4 senior ne pourrait pas être plus facile, même pour les utilisateurs inexpérimentés. Le téléphone dispose d’un écran d’accueil personnalisable pour un maximum de huit applications qui peuvent être organisées individuellement. L’écran lumineux et large, qui comprend un film protecteur, a une diagonale de 6,3 pouces, est très net et a une résolution Full HD +. De plus, le GS4 Senior intègre également un manchon transparent préinstallé pour garantir qu’il ne se détériore pas s’il tombe accidentellement ou glisse de votre main.

Batterie puissante, charge facile

Avec sa puissante batterie de 4 300 mAh, le GS4 senior est un compagnon fiable pour les journées d’utilisation modérée. Lorsqu’il nécessite une charge, c’est plus facile qu’avec d’autres smartphones, car cela peut être fait avec le câble de charge magnétique inclus dans l’appareil, et qui se fixe pratiquement tout seul; ou via la recharge sans fil. Placez simplement le GS4 senior sur un socle de charge compatible et il commencera à se recharger, une fonctionnalité que l’on ne trouve pas couramment dans le segment de prix moyen.

Paiements NFC

Il en va de même avec l’option du téléphone pour payer au supermarché : la puce NFC intégrée permet par exemple d’utiliser Google Pay. Une autre caractéristique très pratique est son triple emplacement pour carte, où vous pouvez insérer une carte mémoire jusqu’à 512 Go qui vous permet d’inclure un nombre presque infini de photos et de vidéos. Et avec votre propre carte SIM, vous pouvez également inclure une deuxième prépayée si vous souhaitez l’utiliser depuis l’étranger pour accueillir votre famille ou pour profiter d’un tarif moins cher pendant les vacances.

Fonction SOS intégrée

En cas d’urgence, un appel de détresse peut être effectué rapidement en utilisant simplement le bouton d’appel d’urgence sur la page d’accueil senior de GS4. En plus du numéro d’urgence 112 déjà enregistré, d’autres contacts personnels peuvent également être enregistrés. Le téléphone les composera successivement jusqu’à ce que quelqu’un réponde. En outre, le smartphone peut envoyer un SMS d’urgence aux numéros prédéfinis avec un message pré-formulé, y compris l’emplacement actuel. Cette option garantit un plus grand sentiment de sécurité, tant pour la personne âgée que pour sa famille.

Des photos attrayantes

Le GS4 dispose d’un appareil photo de résolution 16MP et de trois objectifs, dont un objectif grand angle supplémentaire et un objectif macro. Le flash LED éclaire correctement les sujets à photographier. Pour sa part, la caméra selfie a 13 MP et est située au-dessus de l’écran dans une petite encoche en forme de V pour atteindre à la fois la taille d’écran maximale et la meilleure expérience photographique.

100% allemand

Le Gigaset GS4 senior est un appareil “Made in Germany” et est fabriqué à Bocholt, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les utilisateurs du Gigaset GS4 senior bénéficient également de l’engagement des services Gigaset de leur technologie. En plus de la garantie constructeur de 24 mois, Gigaset offre une garantie de trois mois en cas de dommages dus à la casse ou à l’humidité. Et si, dans les 90 premiers jours suivant l’achat, le consommateur se rend compte qu’il n’a pas besoin d’un smartphone senior, il peut le retourner grâce à l’engagement de satisfaction.

279 euros

www.gigaset.com