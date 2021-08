Gigi confirme qu’elle et Damian ont rompu dans une nouvelle interview .

Gigi de Love Is Blind a confirmé qu’elle et Damian Powers avaient rompu et qu’elle est actuellement célibataire.

S’exprimant sur E!’s Nightly Pop, Gigi a déclaré qu’ils avaient rompu depuis quelques mois mais qu’elle se sent vraiment bien à ce sujet.

Elle a déclaré: «Je suis officiellement célibataire. Moi et Damian ne sortons pas ensemble depuis quelques mois maintenant. J’ai évolué. Je me sens vraiment très bien. Je suis définitivement à un très bon endroit dans ma vie.

Les nouvelles de Gigi font suite aux récents épisodes de retrouvailles de Love Is Blind diffusés sur Netflix la semaine dernière.

Le couple, qui s’est rencontré dans l’émission il y a plus de deux ans, semblait être en désaccord avec leur relation et s’est battu dans l’émission contre Damian amenant Francesca Farago à la fête.

En août dernier, Damian a été photographié tenant la main de Francesca et Gigi a confronté le couple à propos de leur relation lors de l’épisode des retrouvailles, qui était une célébration et un reflet de tout ce que le casting avait vécu depuis la fin du tournage.

S’adressant à E!, Gigi a déclaré qu’elle était maintenant habituée à ne pas avoir Damian dans sa vie. Elle a déclaré: «Pour la première fois depuis trois ans, j’ai l’impression de ne plus avoir à garder une sorte de vie privée. Nous étions juste cachés à propos de tout. J’essayais toujours de comprendre, à quoi ressemble ma vie sans lui ? Ça fait longtemps mais je me sens vraiment bien. J’ai tout traité. Je suis tellement en paix.

