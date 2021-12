Gigi Hadid aperçue en train d’arriver en Espagne après une dispute familiale avec Zayn Malik

Une source distincte proche de Gigi a ajouté qu’elle et la chanteuse « ont travaillé sur la façon dont elles continueront à être coparentales, mais c’est très tendu en ce moment ».

« Ils veulent tous les deux ce qu’il y a de mieux pour Khai et essaient d’être civils », a ajouté la source.

Selon la même source, Yolanda et Bella Hadid ont été là pour Gigi alors qu’elle navigue dans sa séparation de Zayn. « [Yolanda], Gigi et Bella sont restées ensemble à New York et se sont vraiment soutenues, « l’initié a partagé. » Ils ont un excellent système de soutien familial et sont heureux de s’appuyer l’un sur l’autre. «

Bien que les Hadid aient précédemment soutenu sa relation avec le Britannique, la source a déclaré: « Toute la famille veut que Gigi en ait définitivement fini avec Zayn. Ils ont déjà vu ce comportement et pensent que c’est inacceptable. »