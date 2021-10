Samedi soir, Bella a fêté son anniversaire avec Gigi, ainsi qu’avec la petite amie et pop star d’Anwar Dua Lipa. Les sœurs ont été photographiées en train de sortir pour une soirée amusante à New York.

La fille d’anniversaire a opté pour une tenue élégante et sexy, car elle portait un haut à manches longues plongeant et une jupe crayon avec une ceinture en cuir et une découpe aux hanches. Elle a associé sa tenue à des bottes hauteur genou en cuir noir, un sac à main à imprimé guépard et un collier en rubis. Son meilleur accessoire ? Le mannequin tenait ce qui semblait être un cocktail.

Gigi avait l’air tout aussi chic sans effort avec sa combinaison grise, son manteau en cuir noir et ses chaussures assorties.

Selon les histoires Instagram de Dua, elle et Bella ont dansé toute la nuit, avec la chanteuse sous-titrant son message, « Anniversaire fille dancin reine gorgey à l’envers. »