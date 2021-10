Gigi Hadid brise son silence après avoir signalé que Zayn Malik a frappé sa mère Yolanda Hadid

Gigi Hadid demande le respect de sa vie privée alors que sa famille fait les gros titres d’une prétendue altercation entre la mère Yolanda Hadid et le père de sa fille de 1 an Khai, Zayn Malik. Hadid a accusé l’ancien membre de One Direction de l’avoir frappée, a rapporté TMZ jeudi, mais Malik nie » catégoriquement » cette accusation.

Le représentant du mannequin a déclaré à PEOPLE peu de temps après l’annonce de la nouvelle: « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Elle demande de la confidentialité pendant cette période. » Un initié a rapidement déclaré au magazine que Hadid et Malik avaient rompu mais qu’ils se concentraient sur la coparentalité de leur fille à ce moment-là.

Jeudi, Malik a déclaré dans une déclaration à TMZ à la suite d’informations selon lesquelles Yolanda prévoyait de déposer un rapport de police contre lui pour l’avoir frappée qu’il avait nié « catégoriquement » les « fausses allégations » de l’ancien de Real Housewives of Beverly Hills. Il a déclaré: « Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s’efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé. »

Malik a poursuivi dans une déclaration à Twitter qu’il souhaitait créer « un endroit où les questions familiales privées ne sont pas jetées sur la scène mondiale pour que tous puissent les décortiquer », ajoutant que l’incident « était et devrait toujours être une affaire privée. » Le musicien et le mannequin sont actifs depuis 2015, lorsqu’ils ont déclenché des rumeurs de romance lors d’une afterparty des American Music Awards.

Hadid est ensuite apparu dans le clip torride de Malik en 2016 pour « PillowTalk », confirmant presque leur romance. En mars 2018, les deux hommes ont rompu, partageant des déclarations individuelles confirmant leur séparation. Peu de temps après, cependant, ils ont été aperçus en train de raviver les choses ensemble, bien que Hadid aurait fréquenté l’alun de Bachelorette Tyler Cameron en août 2019. En janvier 2020, Hadid et Malik ont ​​de nouveau été aperçus ensemble, confirmant que leur relation était de retour le jour de la Saint-Valentin.

En avril 2020, le couple a confirmé que Hadid était enceinte et le 23 septembre 2020, les deux ont annoncé l’arrivée de leur fille. Le nouveau papa a écrit sur Twitter à l’époque : « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle. » Il a poursuivi: « Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain dépasse ma compréhension. Reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie nous aurons ensemble x. »