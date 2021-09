Gigi Hadid captive la Fashion Week de New York avec la première piste Strut

D’une certaine manière, il semble parfaitement approprié pour Gigi hadid pour aider à démarrer la Fashion Week de New York en beauté.

Le mannequin de 26 ans a défilé pour le défilé Proenza Schouler alors que les festivités débutaient à New York le mercredi 7 septembre. 8. Comme on le voit sur la photo ci-dessous, Gigi portait une robe à manches longues avec un motif jaune et bleu relié à un gilet noir, et sa beauté naturelle était également clairement exposée.

Parmi les personnes présentes à la collection printemps/été 2022 de la marque lors du salon outdoor figuraient Emily Ratajkowski et Tommy dorfman. Tommy a posté une photo de l’émission sur son histoire Instagram dans laquelle les mannequins se tenaient immobiles avec des regards intenses sur leurs visages, et Tommy a écrit : “choisissez votre combattant”.

Gigi, qui a également partagé des images de l’émission sur son histoire Instagram, semblait définitivement excitée avant le grand moment. Ce matin-là, elle avait posté des photos de l’un de ses tournages et écrit en partie pour la légende, “le mois de la mode commence”.