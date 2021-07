Gigi Hadid demande aux paparazzis d’effacer le visage de sa fille sur les photos

Hadid a partagé une lettre sur des histoires Instagram dans laquelle elle demande de la manière la plus gentille aux paparazzi et à ses fans s’ils parviennent à capturer sa petite fille dans la rue pendant qu’elle et Zayn l’emmènent se promener à New York, qu’ils ne montrent pas leur visage, qu’ils l’effacent ou le brouillent.

Il a commencé sa lettre en disant que maintenant que Khaï est plus grand, veut connaître et expérimenter la ville et que ni elle ni Zayn ne peuvent la protéger comme ils le voudraient des médias; Mais elle espère que les fans et les photographes comprendront qu’en tant que parents, ils veulent la garder hors de la vue du public et qu’ils veulent que son visage soit effacé s’ils arrivent un jour à la capturer en se promenant dans New York.

Il a expliqué que lors d’une récente sortie, la petite fille a voulu sortir son visage de sa poussette pour voir la ville et n’a pas pu car ils la couvraient, cependant, elle a expliqué que “Je veux que tu voies la ville la plus incroyable du monde: les belles et diverses personnes qui arpentent les rues de New York. .. c’est-à-dire, sans le stress du cirque médiatique qui accompagne les parents qui sont des personnalités publiques“Il ajouta.