Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​terminé les détails du combat avec Yolanda !

Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​terminé Détails du combat avec Yolanda ! Zayn inculpé de 4 chefs de harcèlement contre Gigi et Yolanda Hadid.

People rapporte que plusieurs sources confirment que le couple s’est retrouvé au milieu du scandale de la dispute de Zayn avec sa belle-mère Yolanda. Une source familière a commenté :

« Ils ne sont plus ensemble. Ce sont de bons parents. Ils élèvent leur fille ensemble. Yolanda est bien sûr très protectrice envers Gigi. Elle veut le meilleur pour sa fille et sa petite-fille. »

Rappelez-vous que dans le rapport de la bagarre de Zayn et Yolanda, elle a dit qu’il l’avait battue et ils ont affirmé qu’elle irait à la police pour signaler l’incident ? Eh bien, TMZ dit que Zayn Malik n’a pas répondu aux accusations de harcèlement de Gigi. L’ancien One Direction a été inculpé de 4 crimes de harcèlement criminel et bien qu’un officier ait déclaré avoir plaidé coupable à un crime, les responsables du tribunal ont déclaré au média qu’il n’avait pas répondu aux accusations.

Selon des documents obtenus par TMZ, Zayn se trouvait chez lui et chez Gigi en Pennsylvanie le 29 septembre et s’est battu énormément. Soi-disant, il a traité Yolanda de « putain de salope hollandaise » et lui a ordonné de « rester loin de ma foutue fille ». Il a aussi dit « le foutu esprit qui est sorti de mon foutu… »

Ici, j’ai mis le paragraphe d’origine pour que vous puissiez voir ce que Zayn lui aurait dit…

Selon les documents, obtenus par TMZ, Zayn était au domicile de Gigi et Zayn en Pennsylvanie le 7 septembre. 29 et est entré dans une dispute nucléaire. J’aurais traité Yolanda de « putain de salope hollandaise », lui ai ordonné de « rester à l’écart de [my] Putain de fille. « Il a dit ça, même si c’est difficile de savoir pourquoi », le foutu sperme qui sortait de [my] f *** ing c ***. «

WTF ? Le gars était hors de contrôle. Plus tard, Zayn aurait « poussé (Yolanda) dans un vestiaire lui causant une détresse émotionnelle et une douleur physique ». Zayn nie tout contact physique. Accusé d’avoir harcelé Gigi, selon des documents judiciaires, il lui a crié: « Ayez les foutus sacs et défendez votre partenaire de votre foutue mère chez moi. »

« Enfile quelques putains de couilles et défends ton partenaire contre ta putain de mère dans ma maison. »

Des sources disent que Gigi était à Paris, mais Zayn lui aurait dit cela lors d’un appel téléphonique lors de l’incident.

Ils disent qu’il y avait un garde de sécurité, et selon les documents, Zayn a crié « Sortez de ma putain de maison de flic. » Les documents disent que Zayn a essayé de combattre le garde.

Ce mercredi, Zayn n’a pas répondu aux accusations de harcèlement et a été condamné à une amende, mais avec des conditions. Il est en probation pendant 90 jours pour chacun des chefs d’accusation, soit 360 jours. Vous devez suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. Il ne peut pas communiquer avec Yolanda ou l’agent de sécurité.

Le site Web indique qu’en supposant que toutes les conditions soient remplies dans les 6 mois, le juge pourrait mettre fin à la probation. TMZ a rapporté que Zayn et Gigi ont rompu après l’incident.

Quelle horreur tout ce qui s’est passé. Il n’y a aucune excuse pour utiliser la violence, jamais. Il y a d’autres façons de réparer les choses. Honnêtement, je suis content qu’il l’ait quitté, j’espère que je ne reviendrai pas vers lui.

Le Sun rapporte que Gigi et Zayn ont rompu « après avoir accusé Yolanda d’avoir divulgué la nouvelle de la grossesse de Gigi l’année dernière ». Quelques heures avant l’annonce de la séparation de Zayn et Gigi, Yolanda avait accusé l’ancien One Direction de l’avoir frappée lors d’un combat. Une source a déclaré que le couple s’était séparé « avec l’intention de se remettre ensemble ». « Ils ont rompu plusieurs fois auparavant, alors quand il s’agit de revenir, on ne sait jamais. »

La tension entre Yolanda et Zayn a commencé l’année dernière lorsqu’il a soupçonné qu’elle était celle qui avait divulgué la nouvelle en premier. Apparemment, Gigi et Zayn ne voulaient pas l’annoncer publiquement avant la naissance du bébé, avec la quarantaine, c’était parfait pour la vie privée. Le rapport souligne que Zayn et Yolanda s’affrontent beaucoup parce qu’ils ne pensent pas tous les deux la même chose à propos de la vie privée, ils ont également des styles parentaux différents et tous deux sont très têtus par rapport à Khai.

Mon Dieu, qui sait à quoi cela ressemblerait, à quel point tout ce qui s’est passé est moche.