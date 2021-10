Gigi Hadid et Zayn Malik rompent 1 an après avoir accueilli bébé Khai

Gigi hadid et Zayn Malik se séparent à nouveau.

Le mannequin, 26 ans, et le One Direction Un ancien de 28 ans a rompu, confirme une source proche des Hadid à E! Nouvelles. La source partage: « Ils ne sont pas ensemble en ce moment. »

Le couple partage une fille de 13 mois Khaï.

Les gens ont été les premiers à signaler leur séparation.

La nouvelle de la rupture survient au milieu des informations selon lesquelles la mère de Zayn et Gigi, Yolanda Hadid, auraient été impliqués dans une dispute familiale. Zayn a nié l’accusation à TMZ et a apparemment fait référence aux allégations dans un tweet du 28 octobre, dans lequel il a déclaré qu’il avait « accepté de ne pas contester les allégations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines. »

« C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière qu’elle mérite, ce a été « fuite » à la presse », a poursuivi le chanteur.