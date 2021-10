Gigi Hadid et Zayn Malik rompent après 2 ans ensemble au milieu d’un incident présumé avec sa mère

Le mannequin Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik ont ​​rompu après deux ans ensemble. La nouvelle survient quelques heures après que TMZ a rapporté que la mère de Hadid, la star de The Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid, envisageait de déposer un rapport de police après que Malik l’aurait frappée. Malik a répondu au rapport en niant avoir frappé la grand-mère de sa fille de 1 an avec Hadid, mais il a écrit à propos d’un incident au cours duquel il s’était disputé avec un « membre de la famille » de Hadid dans une autre déclaration.

« Ils ne sont pas ensemble en ce moment. Ils sont tous les deux de bons parents cependant », a déclaré un ami de la famille Hadid à PEOPLE jeudi soir. « Ils sont coparents. Yolanda est bien sûr très protectrice envers Gigi. Elle veut le meilleur pour sa fille et son petit-enfant. » Un représentant de Hadid, 26 ans, a fait une brève déclaration, disant seulement: « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Elle demande la confidentialité pendant cette période. »

Plus tôt jeudi, TMZ a rapporté que Yolanda, 57 ans, « envisageait sérieusement » de déposer un rapport de police parce que Malik, 28 ans, l’aurait frappée. Les raisons de l’agression présumée n’ont pas été rapportées, mais des sources ont déclaré à TMZ que Yolanda « s’en tient à son récit ». Peu de temps après la publication de son rapport par TMZ, Malik a publié une longue déclaration sur Twitter, écrivant qu’il « a accepté de ne pas contester les réclamations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré chez nous alors que mon père était absent plusieurs semaines il y a » afin de protéger leur vie privée. Des sources ont dit plus tard à PEOPLE que le « membre de la famille » auquel Malik faisait référence était Yolanda.

« C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière qu’elle mérite, ce a été « fuite » à la presse », a poursuivi Malik dans sa déclaration sur Twitter. « J’espère cependant que toutes les personnes impliquées seront guéries par les mots durs partagés et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’elle mérite. »

Malik a également envoyé une déclaration à TMZ, niant avoir jamais frappé Yolanda. « Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s’efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé », a déclaré Malik au site Web.

La relation de Hadid et Malik remonte à novembre 2015, lorsqu’ils ont été vus ensemble pour la première fois lors d’une after-party des American Music Awards. Quelques mois plus tard, Hadid est apparu dans le clip « PillowTalk » de Malik. Les deux se sont séparés pour la première fois en mars 2018. Après que des rumeurs selon lesquelles ils étaient de retour ensemble ont fait surface, Hadid est brièvement sorti avec la star de The Bachelorette, Tyler Cameron. Hadid et Malik se sont réunis en janvier 2020 et ont accueilli leur fille Khai en septembre 2020.