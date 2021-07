Gigi Hadid fait ses débuts d’actrice dans cette série Netflix

“J’avais le meilleur temps narrant un nouvel épisode de @neverhaveiever. Je te protège, Pax ! Découvrez la saison 2, MAINTENANT sur @netflix ! “

« Quand les scientifiques déclarent que votre visage est parfaitement symétrique, c’est tout ce que tout le monde pense que vous avez à offrir au monde. Mais nous avons des cerveaux et des sentiments. Quoi qu’il en soit, nous avons beaucoup plus à l’intérieur. Au moins c’est vrai pour moi. Voyons ce qui arrive à Paxton », déclare Gigi dans l’épisode Never Have I Ever. Ici tous les détails sur votre participation.

En fait, Gigi arrive pour remplacer le rôle de Chrissy Teigen. Auparavant, Teigen était la voix interne de Paxton, mais au milieu de la controverse sur les allégations de harcèlement contre lui, Netflix a annoncé en juin que Chrissy avait décidé de se retirer de la série. Donc le rôle est passé à Hadid.