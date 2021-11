Gigi Hadid, Hailey Bieber et d’autres pleurent la mort de Virgil Abloh

Amanda Gorman: « Quelle perte – Virgile, ton talent et ton âme vont beaucoup nous manquer. Je me considère tellement privilégié de t’avoir rencontré et d’avoir porté une si belle pièce par toi conçue en l’honneur de ta grand-mère. Je savais alors que je vivais le l’honneur de porter un créateur dont le travail transcende à la fois le passé et le présent. Pour reformuler quelque chose que vous avez dit une fois, peignons de nouvelles images où les anciennes ont été effacées. Repose en puissance, roi. «

Gucci: « Nous aimerions exprimer nos plus sincères condoléances aux proches de Virgil Abloh, une immense inspiration pour nous tous à la fois en tant que designer et en tant que personne. Il nous manquera profondément bien que sa vision se perpétue à travers les sentiers qu’il a brillé tout au long de sa carrière. »

Blanc: « Off-White, New Guards Group et Farfetch sont dévastés pour partager la nouvelle du décès de Virgil Abloh le dimanche 28 novembre. Davide De Giglio et Andrea Grilli, ‘Virgil était un génie, un visionnaire mais surtout il était famille. Il n’y a pas de mots pour décrire la perte que son décès laisse dans nos vies. Sa légende, son amour et son esprit resteront avec nous pour toujours. Merci d’avoir changé nos vies, Virgile. Repose au pouvoir, frère. ‘ Nos pensées vont à Shannon, Gray, Lowe et à toute la famille Abloh. »

Louis Vuitton: « LVMH, Louis Vuitton et Off White sont dévastés d’annoncer le décès de Virgil Abloh, dimanche 28 novembre, d’un cancer, qu’il luttait en privé depuis plusieurs années. Bernard arnault, PDG de LVMH, a déclaré : « Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas seulement un designer de génie et un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH se joint à moi dans ce moment de grande tristesse et nous pensons tous à ses proches à l’occasion du décès de leur mari, père, frère, fils et ami.' »