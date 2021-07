Gigi Hadid partage une photo de Bella passant du temps avec Khai

Gigi et Bella Hadid ont le type de lien fraternel pour lequel je mourrais, TBH, il n’est donc pas vraiment surprenant que Bella soit très proche de la fille de Gigi, Khai. Malgré ce lien, nous n’avons malheureusement pas vu beaucoup de photos adorables de Bella et Khai passant du temps ensemble comme le duo tante et nièce qu’ils sont. On dirait que Gigi est d’humeur à changer cela, car elle vient de publier un look intime et une liaison entre Bella et Khai !

Sur Instagram, Gigi a partagé une décharge de photos qu’elle a prises le mois dernier. La quatrième photo de l’ensemble montre une superbe photo en noir et blanc de Bella soulevant bébé Khai devant une fenêtre qui surplombe le One World Trade Center à New York. Je ne serais pas surpris que cela finisse par être encadré dans l’une ou l’autre de leurs maisons, car c’est magnifique :

Gigi a également partagé une photo sur le plateau de son berçant Khai sur ses genoux. Nous ne voyons pas le visage de Khai (nous en parlerons plus tard), mais nous apercevons ses jolis bras de bébé pleins d’esprit ornés d’un bracelet en or massif !

En parlant de Gigi ne partageant pas de photos du visage de Khai, elle a récemment publié un message sur ses histoires Instagram destiné aux paparazzi, aux comptes de fans et à la presse leur demandant de garder le visage de sa fille en dehors de leurs histoires à son sujet.

“Nous n’avons jamais intentionnellement partagé nos filles [sic] face sur les réseaux sociaux », a-t-elle écrit. “Notre souhait est qu’elle puisse choisir comment se partager avec le monde lorsqu’elle sera majeure, et qu’elle puisse vivre une enfance aussi normale que possible, sans se soucier d’une image publique qu’elle n’a pas choisie.”

Elle a poursuivi: “Cela signifierait le monde pour nous, alors que nous emmenons notre fille voir et explorer New York, et le monde, si vous vouliez S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT brouiller son visage hors des images, et si et quand elle est filmée , je sais que c’est un effort supplémentaire, mais en tant que nouvelle maman, je veux juste le meilleur pour mon bébé, comme le font tous les parents… et j’espère que cela pourra continuer la conversation pour protéger les mineurs dans les médias, même s’ils viennent d’un public Familia.”

