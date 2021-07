Gigi Hadid remplace Chrissy Teigen dans l’émission Netflix

Gigi Hadid a remplacé Chrissy Teigen dans l’émission Netflix Never Have I Ever, dans laquelle l’auteur du livre de cuisine avait précédemment fourni la narration. La série suit Devi (Maitreyi Ramakrishnan), un adolescent indien moderne de première génération qui se retrouve dans un triangle amoureux avec Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) et Ben Gross (Jaren Lewison) après être tombé amoureux d’eux deux. Au cours de la première saison, diverses célébrités, telles qu’Andy Samberg et le tennis-pro John McEnroe, ont fourni le monologue intérieur pour différents personnages.

Selon ET Canada, pour Never Have I Ever Saison 2, Teigen devait faire la voix intérieure de Paxton, mais il a été révélé que Hadid l’a remplacée lorsque les nouveaux épisodes sont tombés sur le streamer. Hadid s’est rendue sur Instagram pour faire l’éloge de la série et à quel point elle s’est amusée à travailler dessus, écrivant dans un article : ” J’ai eu le MEILLEUR temps pour raconter un nouvel épisode de [Never Have I Ever] — Je te protège, Pax ! Découvrez la saison 2, MAINTENANT sur [Netflix]!!!!” Elle a ensuite ajouté: “Big love to [co-creator] Mindy Kaling et toute l’équipe NHIE !”

Il n’y a aucune confirmation que la controverse sur l’intimidation dans laquelle Teigen s’est retrouvée a joué un rôle dans son remplacement, mais cela a entraîné d’autres revers. L’intimidation présumée de Teigen a refait surface pour la première fois en mai, lors d’une interview que le Daily Beast a menée avec Courtney Stodden. La star de la télé-réalité, qui s’identifie comme non binaire, a expliqué que Teigen les avait intimidés publiquement lorsqu’ils étaient adolescents et que Teigen leur avait également envoyé des messages privés cruels.

“[Teigen] ne se contenterait pas de tweeter publiquement sur le fait de vouloir que je fasse « une sieste », mais me contacterait en privé et me dirait de me suicider », a déclaré Stodden. « Des choses comme : « J’ai hâte que tu meures. » » Stodden a ajouté : « Il y avait beaucoup de célébrités qui se comportaient comme des brutes de terrain de jeu. Certains des pires traitements que j’ai reçus provenaient de femmes, et nous n’irons nulle part si nous continuons à nous retenir. »

Teigen a ensuite présenté des excuses, bien que Stodden ait affirmé plus tard que Teigen ne les avait jamais contactés directement pour faire amende honorable pour les commentaires vicieux qu’elle avait faits. Après les allégations de Stodden, d’autres se sont manifestés, comme l’ancienne star de Teen Mom Farrah Abraham, pour alléguer que Teigen avait également publié des commentaires d’intimidation en ligne à leur sujet. Teigen a récemment publié un long message sur la façon dont elle gère les conséquences du scandale et a déploré d’être dans le “club des annulations”.