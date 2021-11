Gigi Hadid rencontre des avocats pour la garde de sa fille avec Zayn

Gigi Hadid rencontre les avocats pour la garde de sa fille avec Zayn. Bien sûr, ce DRAMA doit avoir tout le jus possible, n’est-ce pas ?

Nous hebdomadaire dit Gigi Hadid a rencontré des avocats pour discuter de la garde de sa fille avec Zayn. Tout cela après la terrible dispute que l’ex des One Direction a eu avec sa belle-mère, Yolanda Hadid, et pour laquelle il a été accusé de 4 chefs de harcèlement…

« Gigi a rencontré des avocats la semaine dernière. Elle a également rencontré de nouveaux avocats pour commencer à aider avec les problèmes de garde », a déclaré une source exclusivement au nouveau numéro de Us Weekly. « Il y aura des pourparlers sur la garde. »

L’initié a déclaré que la chanteuse de 28 ans « fera toujours partie de sa vie ».

Zayn s’est disputé avec les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, 57 ans, en septembre, mais ce n’est que le mois suivant qu’il a été « divulgué » à la presse que Malik avait « frappé » la mère de Gigi chez lui en Pennsylvanie. . Malik a catégoriquement nié avoir frappé Yolanda et « espérait qu’elle reconsidérerait sa fausse accusation ».

Un porte-parole de Gigi Hadid a demandé la confidentialité pour le moment, affirmant qu’elle se concentre uniquement sur le meilleur pour sa fille Khai.

Zayn Malik a été inculpé de 4 chefs de harcèlement, impliquant Yolanda, Gigi et l’agent de sécurité, accusations auxquelles Malik n’a pas répondu. Il a été condamné à une amende et mis en probation pendant 90 jours pour chacune des accusations et a été condamné à suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. Et il a reçu l’ordre de ne pas contacter Yolanda ou l’agent de sécurité.

La probation de Zayn peut être résiliée par un juge s’il remplit toutes les conditions dans un délai de six mois.

Ok, People pour sa part, rapporte que Gigi « a clairement fait savoir que sa fille a besoin de son père Zayn Malik après le combat avec Yolanda » – selon (bien sûr) une source. Le rapport arrive et dit que « Yolanda est très en colère contre Zayn « et le mannequin » fera tout ce qu’elle peut pour s’assurer que (elle et Zayn) élèvent leur fille de manière civilisée « – une source a déclaré dans le numéro de cette semaine.

Zayn a été inculpé de deux chefs d’accusation d’avoir harcelé Yolanda, harcelé également Gigi au téléphone pendant le combat et harcelé l’agent de sécurité, avec qui (Zayn) a tenté de « déclencher une bagarre physique » – selon les documents.

« Yolanda est arrivée sans y être invitée pendant que Gigi travaillait dehors et que Zayn s’occupait de Khai » – a déclaré un ami de Malik. « Cela a conduit à une bagarre. »

Une autre source assure que Gigi et Zayn « ne se battent pas pour la fille », ni ne l’ont fait. « Ils travaillent activement et à l’amiable pour trouver un moyen de l’élever maintenant. »

Ok, quelque chose de curieux, ils ont accusé Zayn de harcèlement, soi-disant il avait « frappé » Yolanda, puis ils ont dit qu’il l’avait poussée, mais ils ne l’ont pas accusé d’agression, même l’agent de sécurité l’a accusé de le harceler ! WTF ? Yolanda était chez Zayn. Elle est entrée chez lui et là ils se sont battus, (je ne justifie pas qu’il l’ait poussée) mais toutes ces accusations de harcèlement sont… wtf ? Comme c’est terrible d’avoir une belle-mère comme ça, ouais, selon tout le monde là-dessus. Je ne peux pas imaginer ce que doit être cette maison… Je ne suis toujours pas d’accord pour dire qu’il l’a poussée, c’est de l’agression et c’était très mauvais (drapeau rouge). Mais très curieux toutes ces accusations de « harcèlement »…

Ainsi, Gigi Hadid rencontre les avocats pour la garde de sa fille avec Zayn.