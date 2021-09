Gigi Hadid rend hommage aux victimes du 11 septembre et à la ville qu’elle appelle maintenant chez elle

Gigi hadid a partagé un message émouvant aux New-Yorkais lors d’une journée particulièrement importante.

Le samedi sept. Le 11 septembre, le mannequin a pris un moment pour honorer la ville de New York, ainsi que ceux qui ont beaucoup souffert des horribles attentats terroristes du 11 septembre. 11 novembre 2001. Dans un post partagé sur Instagram, Gigi a partagé un hommage touchant pour marquer le 20e anniversaire de la tragédie, écrivant : “Mon cœur est lourd aujourd’hui en pensant à toutes les vies perdues ce jour-là il y a 20 ans.”

“Je n’oublierai jamais ce jour, et depuis lors, New York est devenue une ville qui m’a tant donné”, poursuit son message. “Envoyer de la lumière et de l’amour à tous les premiers intervenants, les New-Yorkais, ceux qui ont perdu des êtres chers et ceux touchés dans le monde entier par les tragédies de 2001.”

Gigi a conclu : “Je suis fière de l’esprit résilient de New York et fière d’en faire partie. Que Dieu vous bénisse tous.”