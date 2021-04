Gignac donne la victoire aux Tigres sur Monterrey dans la classique

25/04/2021 à 8h20 CEST

Attaquant français André-Pierre Gignac a inscrit ce samedi un penalty à la 64e minute avec lequel les Tigres UANL ont battu les Rayados de Monterrey 2-1 de l’entraîneur Javier Aguirre dans le classique royal du football mexicain.

Dans la suite de la seizième journée du tournoi Clausura, Arturo Gonzalez il s’avança vers Monterrey à la 18e minute, mais vint ensuite le Paraguayen Carlos Gonzalez à 35 et Gignac à 64 ans pour définir le triomphe des Tigres.

Le résultat a permis le Les Tigres remontent à la neuvième place du classement avec 22 points et consolider comme un candidat pour jouer le repêchage; Monterrey a conservé la quatrième place, qui vous donne un accès direct aux quarts de finale.

Les Rayé Ils ont commencé le match avec une pression dans la zone des Tigres et après plusieurs tirs manqués, ils ont pris la tête du tableau de bord dans une charge de coup franc de Miguel Layún, qui a servi un centre court à Gonzalez pour le Mexicain de passer de 0-1 à 18 avec un tir à mi-distance.

le Monterrey Il est resté le dominateur du match jusqu’à ce qu’à la 35e minute, une erreur ait donné l’égalité aux Tigres, lorsque le Colombien Luis Quinones il a mis une passe dans la zone de l’aile droite qui Carlos Gonzalez Il a dirigé et a fait 1-1 avec l’aide d’une mauvaise intervention du gardien de but Hugo Gonzalez.

Dans la deuxième partie, l’entrée de l’Uruguayen Nicolas Lopez il a boosté les Tigres en attaque, qui sont devenus les protagonistes sur le terrain.

La poussée féline a obtenu une pénalité qui Gignac transformé en touché à la 64e minute en définissant le 2-1 au poteau droit de González.

Le jeu s’est terminé rapidement, avec quelques combats qui se sont terminés par les expulsions des Chiliens Sebastian Vegas, du Monterrey, et le brésilien Rafael Carioca, des Tigres.

La seizième journée a débuté vendredi par un match nul et vierge entre les Puebla et les Pumas UNAM et les victoires 1-0 de Tijuana sur Necaxa et Mazatlán 4-3 sur le champion León.

L’activité de samedi a commencé avec la victoire de Cruz Azul de l’entraîneur péruvien Juan Reynoso par 3-2 sur San Luis, un résultat avec lequel «La Maquina» s’est consolidée à la première place du classement en atteignant 40 points.

Plus tard, les Chivas de Guadalajara ont battu Atlas 0-1 pour remporter le derby de Guadalajara et grimper à la huitième place du tableau, ce qui le maintient parmi les équipes qui aspirent à se qualifier au repêchage.

Le dimanche, L’entraîneur de l’Amérique de l’Argentine Santiago Solari visitera Toluca et Querétaro accueillera le Juárez FC.

La seizième journée se terminera lundi avec le match Pachuca-Santos Laguna.