Gil admet que la « négativité » de Myrla lui pèse dans un aperçu exclusif

Le couple marié à First Sight Le mariage de Gil et Myrla se passe peut-être bien maintenant, mais avec le Jour de la Décision qui se profile, Gil doit faire face au problème qu’il a avec l’attitude de « Debbie Downer » de sa femme. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de l’émission Lifetime de mercredi, Gil s’assoit avec l’expert MAFS, le pasteur Cal Roberson, pour entrer dans le vif du sujet de sa relation.

« Je veux que vous commenciez à penser au Jour de la Décision et pas seulement au fait que tout se passe bien maintenant », a déclaré le pasteur Cal à Gil. « Vous comprenez ce que je dis ? Et donc y a-t-il des questions sans réponse qui peuvent vous faire dire non le jour de la décision ? » Gil admet que lorsque Myrla entre dans ses « petites humeurs », tout son comportement change « et ensuite elle devient courte et elle devient très négative ».

« Elle devient une Debbie Downer », ajoute-t-il. L’émission revient ensuite sur plusieurs cas tout au long de leur mariage dans lesquels Myrla a été moins qu’enthousiaste, allant du refus de l’aventure lors de leur lune de miel au refus de prendre une photo du corps deux semaines auparavant dans le cadre d’un exercice d’intimité. « Ouais, nous n’allons pas faire ça, » dit-elle à Gil à l’air déçu. « Je n’ai jamais fait de photos corporelles et ce n’est pas quelque chose que je voudrais faire. »

Le pasteur Cal demande alors à Gil si sa « négativité » ou ses « crises de colère » ont déjà l’impression que c’est trop pour lui ou si elle pourrait en arriver là. « Euh, oui, » confesse-t-il. « Je lui ai dit tout de suite, je me suis dit : ‘Ecoute, ça ne va pas être, tu sais, nous n’avons pas ça.’ Tu sais ce que je dis ? Genre, je ne suis pas sur le point de laisser ta négativité m’affecter.

Cal demande alors si Gil pense que sa tendance à la négativité vient du fait qu’elle a été récompensée dans son passé. « Dans ses relations précédentes, pensez-vous que les gens lui ont donné ce qu’elle voulait quand elle avait des crises de colère? » il pose, ce à quoi Gil répond: « Oui, bien sûr. Parce qu’elle est un alpha à la fin de la journée. »

Avec Cal reconnaissant que Myrla pourrait « écraser » Gil s’il la laissait faire, l’expert conseille au couple d’avoir cette « conversation proactive » à propos de leur mariage. « Demandez-lui : « Pourquoi votre réaction est-elle telle qu’elle est ? » parce que la négativité est comme un cancer dans une relation. C’est un problème qui vous affecte tous les deux », dit-il alors que Gil reconnaît que le mariage « peut dérailler à tout moment ». Married at First Sight (produit par Kinetic Content) est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Lifetime.