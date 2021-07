Gil Membrado, au Rallye de Lettonie avec 13 ans

in

01/07/2021

Act à 12:24 CEST

Gil Membrado Icart Ce week-end, il établira un véritable record de précocité en participant au rallye de Lettonie à tout juste 13 ans, deuxième manche du calendrier européen des spécialités. Le dernier enfant prodige du moteur catalan (Olost, 25/10/2007) est le fils de Pep Membrado, pilote de rallye depuis plus de 20 ans (1994-2017) et a été formé au karting depuis Fernando Alonso.

Mercredi, il a reçu l’autorisation du président de la Fédération de Lettonie d’être licencié et autorisé à participer aux deux tests qui se déroulent ce week-end. Il le fera avec son copilote, Rogelio Peñate, qui est celui qui conduit sur les liaisons ouvertes à la circulation, puisque Gil n’a évidemment pas de permis de conduire.

Gil Il ne disputera pas l’épreuve de notation des européennes, mais les deux épreuves du championnat en Lettonie, un pays qui permet aux moins de 15 ans de concourir. Suivez les étapes de Kalle Rovanperä et Ollie Solberg, également enfants d’illustres pilotes, qui ont fait leurs débuts à l’adolescence.En Lettonie, Gil Membrado il abordera le même parcours et les mêmes kilomètres chronométrés que les coureurs qui disputent le Championnat d’Europe, mais sans marquer pour ce dernier championnat.

« J’aimerais arriver à courir le World Rally Car », reconnaît le très jeune pilote catalan, dont la principale référence est son père « et aussi le Sainz, Carlos junior en F1 et Carlos senior à Dakar & rdquor ;, assure Gil, chacun temps plus proche de votre rêve.