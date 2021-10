Dans une toute nouvelle interview avec Let’s Rock, le batteur Gil Moore des légendes du rock canadien TRIOMPHE a discuté de la décision du groupe de diviser ses crédits d’écriture de chansons à parts égales entre les trois membres du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Il y a eu différentes contributions à différents moments, et nous savions aussi que nous avions tous un rôle à jouer. Ainsi, par exemple, [bassist] Mike Levine était, depuis le premier jour, et est toujours à ce jour, vraiment fonctionné non seulement comme un musicien mais aussi comme un producteur. Dans le monde d’aujourd’hui de Canard et Justin Bieber, un producteur est en quelque sorte un écrivain. Alors peut-être que nous prévoyions cette valeur pour un producteur.

« Nous avons examiné de nombreuses techniques de production ou le commentaire d’orientation du producteur – appelez-le comme vous voulez – pour être créatifs parfois aussi importants que les accords que vous jouez ou les paroles que vous chantez », a-t-il expliqué. « C’est presque comme regarder à travers le prisme du rythme – il n’y a aucune disposition pour que le rythme fasse partie de l’écriture, et pourtant nous savions que dans un groupe de rock, en particulier un groupe à trois, à quel point le rythme est incroyablement important. Alors je pense à un certain moment — c’était après [1979’s] ‘Juste un jeu’ – quand nous avons en quelque sorte parlé de la façon dont vous attribuez vraiment qui a contribué quoi à une chanson. C’était difficile. Alors on vient de décider, tu sais quoi ? Qu’une personne soit plus instrumentale dans une certaine chanson ou non, nous en prendrions le mérite, et le crédit individuel irait dans le sens de l’oiseau dodo et nous prendrions simplement le crédit en tant que groupe. Je pense que c’était une bonne décision, juste pour l’unité du groupe et ne pas avoir à se soucier vraiment du crédit. Il y a tellement d’efforts dans un groupe de trois musiciens, et tout le monde en fait tellement qu’il est difficile de garder une trace des petits morceaux. C’est ainsi que nous fonctionnions. »

Moore a également abordé l’importance de la batterie dans la musique rock, arguant que les contributions de certains batteurs sont suffisamment importantes pour justifier un crédit d’écriture de chansons.

« SE RUER est un grand groupe, évidemment », a-t-il déclaré. « Si vous prenez Daniel [Peart] – repose en paix; bon gars [and an] batteur incroyable – et si vous deviez le retirer de SE RUER et insérez quelqu’un d’autre, ou écoutez le groupe avec [original RUSH drummer] John Rutsey jouer de la batterie ou autre, vous vous rendez compte, oui, les chansons changent vraiment. Quand vous le changez, vous changez beaucoup. Et je pense que la même chose arriverait si tu devais changer Alexis [Lifeson] ou tu devais changer Geddy [Lee], tu trouverais la même chose. Parce que ces gars étaient tous une partie de la signature de ce groupe. Et la plupart des groupes sont comme ça.

« Regardez, avec LES [ROLLING] DES PIERRES, ayant Charlie [Watts] décède il y a quelques semaines, et tu dis : ‘Eh bien, il y a beaucoup de gars qui peuvent jouer Charlie Watts‘s pièces.’ Non, pas tellement », a-t-il poursuivi. « Essayez juste. Je me fiche de qui c’est. Il y a une certaine signature à Charliejoue c’est indubitable. Les gens auraient tendance à penser que ce serait facile à reproduire simplement parce que ses concepts de percussion étaient rares, mais ce n’est pas facile de changer cela. Quelle que soit cette sauce secrète ou cette signature qu’il a, il est assez difficile de [replicate]. »

Le tout premier long métrage documentaire sur TRIOMPHEcarrière dramatique, « Triumph: Rock & Roll Machine » (changé du titre provisoire de « Triumph: Lay It On The Line »), a reçu sa première mondiale le mois dernier au Festival international du film de Toronto (TIFF). Produit par Emmy et Peabody primé Banger Films, c’est un Avoir très envie de documentaire original qui a été précédemment décrit comme « une course à sensations exaltante et exaltante à travers l’histoire de l’un des actes les plus méconnus du rock ».

Moore, Levine, et guitariste/chanteur Rik Emmett formé TRIOMPHE en 1975, et leur mélange de riff-rockers lourds avec des odyssées progressives, parsemé de paroles réfléchies et inspirantes et d’un jeu de guitare virtuose en ont rapidement fait un nom bien connu au Canada. Des hymnes comme « Posez-le sur la ligne », « Pouvoir magique » et « Combattre le bon combat » les a brisés aux États-Unis, et ils ont amassé une légion de fans farouchement passionnés. Mais, en tant que groupe qui s’est soudainement séparé au zénith de leur popularité, TRIOMPHE raté une occasion de dire merci à ces fans fidèles et dévoués, une base qui est toujours active aujourd’hui, trois décennies plus tard.

De retour en 2016, Moore et Levine réuni avec Rik en tant qu’invités spéciaux sur le « RES 9 » album de Emmettle groupe RÉSOLUTION9.

Après 20 ans d’écart, Emmett, Levine et Moore joué aux éditions 2008 de la Festival de rock suédois et Rocklahoma. Un DVD de la performance historique de la Suède a été rendu disponible quatre ans plus tard.



