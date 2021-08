Gilbert Burns grille ‘Brummie c***’ Leon Edwards dans une méchante guerre sur Twitter alors que Dana White dit que Rocky a besoin d’un autre combat avant le tir au titre de l’UFC

Les choses ont mal tourné entre les poids welters de l’UFC Gilbert Burns et Leon Edwards lundi.

Colby Covington est le prochain joueur de Kamaru Usman à l’UFC 268 en novembre et lorsqu’on a demandé au président de l’UFC Dana White si Edwards devait rester actif, il a déclaré: “[It’s] probablement une bonne idée. Je veux dire, le gars s’est battu une fois au cours des deux dernières années.

Leon Edwards et Gilbert Burns pourraient se diriger vers un combat de prétendant numéro un

Edwards s’est en fait battu deux fois, mais son combat avec Belal Muhammad s’est terminé par un non-concours en raison d’un coup d’œil par inadvertance.

Burns a répondu au clip de White disant qu’Edwards devrait se battre à nouveau avec des emojis oculaires et il a tagué le Britannique d’origine jamaïcaine, suggérant qu’il veut se battre.

Edwards a répondu : « Vous devriez combattre Luque. Vous avez déjà fait sortir un de vos amis du gymnase, ce qui en est un autre pour vous. »

Burns, qui avait un tir au titre contre Usman à l’UFC 258 et a été éliminé au troisième tour, n’a pas aimé la réponse d’Edwards.

Colby Covington est resté devant Leon Edwards dans la file d’attente pour affronter Kamaru Usman

Il a fustigé: “Votre meilleure victoire est Nate Diaz qui n’est pas classé et la dernière fois qu’il a battu un vrai WW [welterweight] est…. JAMAIS, vous êtes sur une séquence de 9 victoires consécutives et personne ne dit rien à votre sujet. J’ai battu des légendes à Woodley, Maia et WB [Wonderboy, Stephen Thompson]… venez chercher cette fumée… BRUMMIE C***.

Burns a poursuivi: «FAITS DE COUPLE, vous avez eu 8 semaines pour combattre Gunnar, j’ai eu 8 jours. Il t’a monté et tu as tenu le coup toute la vie. J’ai battu Gunnar dans son pays… Combattez-moi BRUNMIE C *** lol.

Gunnar Nelson est Islandais et le combat s’est déroulé au Danemark, mais Burns n’était pas trop chaud sur les faits.

Edwards a souligné qu’il avait déjà appelé Burns, mais Burns a choisi de faire exactement ce qu’Edwards a dit qu’il voulait faire – attendre son tir au titre.

. – Contributeur

Gilbert Burns a échoué face au champion Kamaru Usman

“Rappelez-vous quand j’ai appelé ce sale bâtard et qu’il était comme non, j’attendrai 12 mois pour mon tir au titre #nochinburns #snake”, a-t-il écrit.

Burns a répondu: “Eh bien, j’ai une chance pour le titre, vous n’en avez pas et Dana a dit que vous aviez besoin d’un combat de plus. Je suis mieux classé que toi, combats-moi. Je te défie ‘Beau salaud’.

“La vérité, c’est que je vous aide”, a déclaré Burns. « Si vous ne vous battez pas, vous serez à nouveau ignoré. Ils vont vous sortir du classement ENCORE S’asseoir n’aidera pas et @GamebredFighter ne vous combattra pas parce qu’il dort toujours BRUNMIE C *** lol.

Des trucs forts. Burns vient de battre Thompson le mois dernier, mais il n’est pas inconcevable que ces deux-là puissent se rencontrer avant la fin de l’année pour décider qui affrontera le vainqueur d’Usman et Covington début 2022.

GETTY

Edwards a organisé une clinique contre Diaz

Edwards semble prêt pour un titre UFC depuis des années maintenant, mais cela ne s’est pas tout à fait produit.

Le joueur de 29 ans est sur une séquence de neuf victoires consécutives à l’UFC avec sa dernière victoire contre le légendaire Nate Diaz.

Bien sûr, malgré la masterclass d’Edwards, la dernière minute de ce concours où Diaz avait Edwards aussi près d’être terminé que possible sans vraiment l’avoir terminé est ce dont on se souvient le plus du combat.