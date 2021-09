Gilbert Burns ne néglige pas les déclarations de Leon Edwards et répond : “Vous êtes une imposture”

Gilbert Burns célèbre après avoir vaincu Stephen Thompson lors d’un combat d’arts martiaux mixtes poids welter UFC 264 le samedi 10 juillet 2021 à Las Vegas. (Photo AP / John Locher)

Les déclarations de Léon Edouard où il attendra un tir à la ceinture des poids welters. Ce n’était pas du goût de Gilbert Burns. Sur ses réseaux sociaux, le Brésilien a critiqué la position de l’Anglais et, avec des mots durs, l’a accusé d’avoir échappé aux principaux noms de la division.

Tu as peur! Vous appelez Masvidal maintenant, vous ne voulez pas vous battre. Tu m’appelles seulement quand j’ai une photo pour le titre, maintenant c’est l’esquive ! Tu es faux https://t.co/2Y5ef6ka0l – GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 15 septembre 2021

“Tu as peur! Tu as appelé Masvidal, et maintenant tu ne veux plus te battre, Tu m’appelles quand j’ai une chance pour la ceinture, et maintenant tu évites. Tu es une imposture”, a écrit Brûlures sur ton compte Twitter.

Et ce n’était pas tout, Gilbert Il a également rappelé l’incident dans les coulisses de Jorge Masvidal avec l’anglais après avoir terminé UFC Londres. Le Cubain a attaqué “Rocheux” après l’avoir provoqué, mais le combat ne s’est jamais matérialisé. Pour le Brésilien, l’Anglais a demandé un match avec Masvidal, mais tout ne s’est pas concrétisé car il n’a pas signé le contrat.

Avis

Mec, ça n’a aucun sens pour moi. D’abord, le gars vous a frappé avec 3 pièces et un sur votre pays, il ne s’est rien passé. Vous demandez ce combat depuis des années, le mois dernier vous venez de le faire et maintenant vous refusez le combat 🤷🏾‍♂️ c’est juste moi ou ce gars n’aime pas se battre? C’est fou! – GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 16 septembre 2021

« Mec, cela n’a pas de sens pour moi. Tout d’abord, le gars vous connecte trois hits et un soda dans votre pays et il ne s’est rien passé. Vous avez demandé ce combat pendant des années et vous l’avez demandé à nouveau le mois dernier, et maintenant vous refusez le combat. C’est moi qui pense que ce mec n’aime pas se battre », a conclu l’ancien challenger à la ceinture des poids welters.

Alors que Léon Edouard attendre une chance à la ceinture, Gilbert Burns Il n’a toujours pas de combat défini. Pendant ce temps, la revanche entre Kamaru usman et Colby covington au UFC 268 ce sera le prochain combat valable pour la ceinture des poids welters.

