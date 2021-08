Gilbert des D-backs ne lance aucun frappeur lors de son premier départ en carrière

Il y avait Théodore, Bumpus et Bobo. Maintenant, il y a Tyler Gilbert.

Électricien en herbe, le gaucher des Diamondbacks a livré un choc aux livres d’histoire samedi soir.

Gilbert est devenu le quatrième lanceur – et le premier en 68 ans – à lancer un sans frappeur lors de son premier départ dans la grande ligue, menant l’Arizona sur les Padres de San Diego 7-0 avec le huitième record sans frappeur dans les majeures cette saison.

Le dernier à accomplir l’exploit à son premier départ était Bobo Holloman des Browns de St. Louis le 6 mai 1953. Bumpus Jones l’a également fait lors de ses débuts dans la ligue majeure avec les Reds de Cincinnati le 15 octobre 1892, et Theodore Breitenstein a lancé un à son premier départ pour les Browns le 4 octobre 1891.

Les huit coups sûrs correspondaient à la marque établie en 1884, la première année où le lancer en pronation était autorisé.

Gilbert a retiré au bâton Trent Grisham et Ha-Seong Kim en neuvième manche avant que Tommy Pham n’aligne le joueur de champ central Ketel Marte. Les joueurs joyeux des Diamondbacks ont jeté leurs gants en l’air et se sont précipités sur le monticule, assaillant le héros surprenant qui a passé six saisons dans les mineurs et a été sélectionné dans la partie Triple-A du repêchage de la règle 5 l’hiver dernier.

Il avait lancé trois fois en relève pour un total de 3 2/3 manches depuis ses débuts dans les ligues majeures ce mois-ci.

“Fou,” dit Gilbert. “Ça ne va pas me frapper avant probablement un autre jour. Je ne sais pas ce qui vient de se passer.”

Gilbert, 27 ans, a lancé 102 lancers, dont 64 frappes, contre un alignement de San Diego, la star blessée manquant Fernando Tatis Jr. Gilbert a rarement livré sa balle rapide au-dessus de 90 mph, mais il a effectivement parsemé les Padres de lancers de rupture et s’est appuyé sur sa défense. , qui l’a renfloué sur plusieurs balles durement touchées.

Le lanceur partant des Diamondbacks de l’Arizona Tyler Gilbert lance contre les Padres de San Diego lors de la septième manche d’un match de baseball, le samedi 14 août 2021, à Phoenix. (Photo AP/Matt York)

Pavin Smith a attrapé une doublure d’Adam Frazier, puis a marché le premier pour doubler Pham au quatrième. Il y avait un line drive accroché par Gilbert sur Eric Hosmer pour terminer le cinquième. Le joueur de troisième but Drew Ellis a réussi un attrapé en plongeon au septième but. David Peralta a fait un saut au mur sur le long ballon d’Austin Nola au huitième.

Gilbert n’avait besoin que de trois lancers pour passer le huitième, établissant un neuvième spectaculaire. Marte a attrapé un entraînement de ligne pour la sortie finale tout en chargeant du champ central.

“J’ai essayé de me déconnecter autant que possible”, a déclaré Gilbert. “Mais cette dernière manche, j’ai tout entendu.”

Parmi ceux qui ont célébré le premier joueur sans coup sûr des Diamondbacks à la maison se trouvait la famille de Gilbert. Ils étaient également présents pour ses débuts en relève le 3 août.

Gilbert n’a pas joué au baseball en 2020 après que la saison des ligues mineures a été anéantie par la pandémie. Il a passé l’été à apprendre le métier d’électricien avec son père, gagnant un peu d’argent en rampant occasionnellement dans les greniers et entre les murs.

“Je préfère faire ça que de tirer des fils”, a déclaré Gilbert avec un sourire. « Ne vous offensez pas, papa.

Ce fut une performance époustouflante pour les Diamondbacks, qui ont le pire bilan dans les grandes ligues cette saison. C’est le troisième match nul de l’histoire de la franchise et le premier depuis Edwin Jackson le 25 juin 2010.

Le receveur de deuxième année Daulton Varsho a rattrapé Gilbert un soir après avoir frappé un circuit gagnant.

“C’était tellement amusant de faire ça ce soir”, a déclaré Varsho.

Gilbert (1-1) a retiré cinq prises et deux buts sur balles. Le choix de sixième ronde du sud de la Californie en 2015 avait passé toute sa carrière dans les ligues mineures jusqu’à ce qu’il soit appelé il y a quelques semaines. Il faisait sa quatrième apparition.

“C’était bizarre, je n’étais pas nerveux du tout”, a déclaré Gilbert. “J’avais l’impression que j’aurais dû l’être. Je ne sais pas pourquoi. J’ai juste continué à sortir et à faire mon truc. J’étais vraiment nerveux avant le match, avant le match. Mais après la huitième manche en trois longueurs, J’étais comme, ‘Cela va peut-être arriver.'”

Les Cubs de Chicago ont lancé le plus récent coup sûr des majors avec un effort combiné le 24 juin. Les autres coups sûrs cette année ont été lancés par Joe Musgrove de San Diego (9 avril), Carlos Rodón des White Sox de Chicago (14 avril), John Means de Baltimore (5 mai), Wade Miley de Cincinnati (7 mai), Spencer Turnbull de Detroit (18 mai) et Corey Kluber des Yankees de New York (19 mai).

Le lanceur partant des Diamondbacks de l’Arizona Tyler Gilbert, à droite, célèbre après son match sans coup sûr lors d’un match de baseball contre les Padres de San Diego avec le receveur Daulton Varsho, le samedi 14 août 2021, à Phoenix. C’était le premier début de carrière de Gilbert. Les Diamondbacks ont gagné 7-0. (Photo AP/Matt York)

De plus, Madison Bumgarner de l’Arizona a lancé un match sans coup sûr en sept manches dans un programme double le 25 avril qui n’est pas reconnu comme un match sans coup sûr par la Major League Baseball.

La plupart de ces pierres précieuses ont été lancées avant que la MLB ne réprime l’utilisation de substances étrangères collantes par les lanceurs fin juin.

Ce fut une série brutale pour les Padres, qui ont du mal à suivre dans la course aux séries éliminatoires. San Diego occupe toujours la deuxième place des wild-cards de la NL, mais a perdu 10 matchs derrière les Giants de San Francisco, leaders de la NL West.

“Vous devez faire pencher la balance à Gilbert. C’était évidemment une soirée spéciale pour lui”, a déclaré le manager des Padres Jayce Tingler. “Nous avons fait partie de deux d’entre eux cette année, et c’est beaucoup plus amusant d’être de l’autre côté, c’est sûr. Nuit frustrante. Les balles que nous avons frappées fort étaient juste sur les gars ou elles ont fait de très bons jeux ou volent les balles étaient sur la piste.”

Les Diamondbacks ont pris une avance de 5-0 dans la première manche contre Musgrove (8-8), qui avait besoin de 39 lancers pour battre neuf frappeurs. Josh VanMeter a doublé pour ouvrir le match et Marte l’a ramené à la maison avec un autre doublé.

David Peralta a eu un single RBI, puis Ellis, 25 ans, a eu le grand coup quand il a frappé la balle suspendue de Musgrove dans les sièges du champ gauche.