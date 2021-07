Gilberto el “Zurdo” Ramírez défendra son invincibilité ce samedi

07/08/2021 à 10:13 CEST

La boxe est en état de grâce ces dernières années, tout cela grâce à la diffusion accrue qui a atteint notre pays, ce qui contribue à mobiliser les fans et de suivre les combats avec plus de capacité et d’intérêt.

L’une des rencontres qui ont le plus attiré l’attention ces dernières semaines a été la bagarre entre les Mexicains Gilberto le “Zurdo” Ramírez et le cubain Sullivan Barrera, qui tentera de battre le record d’invincibilité du premier et d’accéder à des combats plus importants.

Zurdo a pris du poids et aspire aux titres des poids mi-lourds. De plus, il est un ancien champion WBO des super-moyens. Leurs nombres sont vraiment bons, avec des nombres stupéfiants : 41 victoires, aucune défaite et un énorme 27KO. Sullivan Barrera, en revanche, n’a pas de chiffres aussi positifs, mais il a réalisé de grands matchs : 23 victoires, 3 défaites et 14 KO.

Ainsi, depuis le Banc of California, siège du Los Angeles Football Club, ces combattants s’affronteront dans la soirée de ce week-end.