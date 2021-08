Gilberto et Rafa Silva ouvrent la voie à Benfica

in

08/04/2021 à 22:39 CEST

Benfica a battu le Spartak Moscou 0-2 avec des buts de Gilberto et de Rafa Silva, qui a scellé un score très favorable pour affronter avec garanties le choc retour avec lequel l’équipe portugaise pourrait culminer sa qualification pour le dernier tour de qualification de la Ligue des champions.

Pour l’instant, les favoris pour atteindre la phase de poules de la meilleure compétition continentale n’ont pas déçu. Si ce mardi Monaco et le PSV ont mis leurs playoffs sur la bonne voie, 24 heures plus tard Benfica a continué sur sa lancée.

L’équipe de Jésus Jorge, troisième la saison dernière de la Ligue portugaise, il a remporté la victoire grâce à deux coups portés en seconde période. Le premier l’a donné Rafa Silva après avoir fini un mur avec Joao Mario et le deuxième Gilberto, qui à 74 minutes a profité d’une passe en profondeur de Lucas Verissimo pour fermer le signet.

Le Spartak devra faire face au retour avec la nécessité d’obtenir un retour très difficile. S’il ne l’obtient pas, il pourrait dire adieu au retour en phase de groupes d’un tournoi qui n’a plus été joué depuis la saison 2017/18.

Ferencvaros est également sur la bonne voie, restant fort dans son idée de disputer la phase de groupes pour la deuxième saison consécutive. Sa victime était le Slavia Prague, qui a perdu 2-0 avec un but de Kacharaba dans son propre but et avec un autre de Kharatin du point de penalty.

De son côté, le Dinamo Zagreb n’a pas pu rejoindre les victoires de Benfica et Ferencvaros et n’est pas allé au-delà du nul (1-1) à Zagreb face au Legia Varsovie.

Bien qu’il ait pris la tête avec une demi-heure à faire avec une tête de Petkovic, MuciDans les dernières minutes, il a dessiné un duel marqué par la polémique de la nuit précédente, au cours duquel des radicaux de l’équipe croate sont descendus dans les rues de Zagreb avec des bâtons et des fusées éclairantes pour chercher des supporters polonais à affronter.