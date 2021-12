Gilberto Ramírez a battu Yunieski González dans une bataille divertissante

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Photo: Kevin Estrada / Promotions Golden Boy

Le Mexicain Gilberto « El Zurdo » Ramirez (43-0, 29 KO) a battu le Cubain ce matin Yunieski González (21-4, 17 KO) au AT&T Center de San Antonio.

Ramírez a reçu des coups inattendus, compte tenu de son statut de favori, au premier tour, ce qui l’a fait réagir et réaliser que sa bonne utilisation habituelle du jab ne l’aiderait pas à vaincre González, mais qu’il devrait être plein d’intensité dès le début du procès. Et il l’a fait avec maîtrise, combinant la main de tête avec des croix du bras le plus puissant qui ont marqué le territoire dans un excellent deuxième tour des Aztèques. Le Cubain a vu comment, comme si ce qui était devant lui ne suffisait pas, l’arbitre lui a soustrait un point dans le troisième épisode pour avoir attrapé le cou de Lefty pendant quelques instants, peut-être de manière excessive.

Le quatrième tour a été, encore une fois, spectaculaire, avec des échanges austères au centre du ring qui ont vu un Yunieski González très endommagé lancer des mains presque mécaniquement, sans jambes mais avec un cœur énorme pour continuer avec la punition reçue par le Mexicain exalté qui Il a également mangé des coups puissants ponctuels. Cette tendance s’est répétée dans les tours suivants, vécue avec la tension de savoir que le combat pouvait se terminer à tout moment jusqu’à ce que tant de balles reçues dans l’anatomie, de plus en plus ressenties, de González, aient amené l’arbitre à intervenir après un combat qui a digne ce sport de la part des deux.

Pour sa part, Seniesa Estrada (22-0, 8 KO) et Maria Michéo (9-1, 5 KOs) se sont affrontés avec le tout premier titre mondial WBA minimum à gagner, et Superbad a montré pourquoi elle est la championne. Après deux premiers tours avec beaucoup d’action, Estrada a laissé tomber l’espoir guatémaltèque au troisième avec un impressionnant crochet gauche, qu’elle a répété au quatrième pour remporter une victoire puissante avant la limite.

Aussi, dans le super poids plume masculin, Lamont Gardon (22-1-1, 9 KO) et René alvarado (32-11, 21 KO) Ils ont disputé un combat de haut niveau qui s’est soldé par la victoire de Roach avec des scores de 100-90, 98-92, 98-92 après un combat dominé par le Nord-Américain de tous les temps.

L’événement a été ouvert par le championnat du monde WBC des poids mouches, risqué pour la première fois par Marlen Esparza (10-1, 1 KO) contre Anabel « La Guêpe » Ortiz (31-4, 4 KO), duel mexicain dans lequel Ortiz a subi deux scores de protection, pas très nets, aux premiers tours, pour finir par s’incliner par 100-88, 95-94 (incroyable) et 99-90 .