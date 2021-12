Gilberto Ramírez, avant son dernier essai devant les champions des mi-lourds

Dario Pérez

Le Mexicain Gilberto « El Zurdo » Ramirez (42-0, 28 KO) affrontera le Cubain ce lendemain matin Yunieski González (21-3, 17 KO) au AT&T Center de San Antonio. Ce sera probablement son dernier test avant de prendre d’assaut le championnat du monde des mi-lourds.

Champion du monde des super-moyens WBO entre 2016 et 2018, Ramírez est devenu un des poids lourds légers en tant que concurrent mondial préféré, comme ce corps le fait habituellement, mais des problèmes contractuels et la pandémie l’ont tenu absent du ring pendant un an et demi, étant forcé de s’auto -promouvoir afin de continuer à être actif en décembre 2020.

Désormais, par la main de Golden Boy, il pourra enfin tenter d’être champion du monde des mi-lourds, même si le Cubain Yunieski González croisera sa route ce soir et il veut rendre la fête amère. Le Caribéen a passé trois ans sans pouvoir combattre également à cause de problèmes avec ses handlers, et a cumulé trois victoires par KO depuis son retour en 2020, il y a trois mois contre Tommy Karpency. El Zurdo, étrangement ignoré par la WBC, figure parmi les quatre premiers dans les trois autres organisations, donc s’il n’y a pas d’unification, une victoire aujourd’hui le met sur la rampe pour être un challenger mondial au premier semestre 2022.

Intéressant sera l’approbation du gala. Le monde WBC fly est risqué en raison de la grande Marlen Esparza (10-1, 1 KO) contre le non moins grand Anabel « La Guêpe » Ortiz (31-4, 4 KO), duel mexicain sans quart ; pendant ce temps, un autre boxeur merveilleux comme Seniesa Estrada (21-0, 8 KO) et Maria Micheo (9-0, 5 KO) se rencontrent pour le titre mondial de poids minimum WBA.

En parlant de gars, au super poids plume, Lamont Gardon (21-1-1, 9 KO) et René alvarado (32-10, 21 KO) jouent une place pas trop loin de la Coupe du monde, car les deux occupent des places dans le top dix du classement WBA de la division.

Le gala peut être suivi de DAZN le lendemain matin du samedi au dimanche à partir de 3h00 en Espagne.