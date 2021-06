Gilby Clarke, ancien guitariste de Guns N’ Roses : “Je serai toujours ami avec Axl Rose”

Dans une nouvelle interview avec Sheldon Ang, Gilby Clarke on m’a demandé comment c’était de jouer avec GUNS N’ ROSES à l’apogée du succès du groupe emblématique au début des années 1990. Le guitariste a répondu : “Je ne me sentais pas bien dans le sens où j’avais l’impression d’avoir accompli quelque chose ; je ne l’ai pas fait. Je me sentais bien dans le sens où c’est ce que j’aime faire – jouer de la guitare. J’aime jouer de la bonne musique, que ce soit ma musique ou celle de quelqu’un d’autre. C’était juste agréable de faire ce que j’aime faire et que les gens l’apprécient.

“Je ne suis pas un idiot”, a-t-il poursuivi. « Je sais que c’est Sabrer, et son Axe [Rose] – son GUNS N’ ROSES. Mais quand même, je fais ma part. Et ma part était aussi une part importante. Ce n’est pas comme si j’étais le gars de la sécurité. C’était important pour moi. Mais il se sentait bien. Il y a eu des moments sur cette tournée, comme quand je faisais mon ‘Chevaux sauvages’ chose” – se référant à GN’Rles performances de LES PIERRES QUI ROULENT classique — “Je suis sorti tout seul et j’ai commencé à jouer, où tu prends un moment et tu vas [takes a deep sigh]. ‘D’accord.’ J’ai fait. J’ai eu ces moments. Mais c’est aussi parce que quand j’ai obtenu le poste, j’avais 30 ans. J’étais déjà passé par l’essoreuse, mec. Je savais ce que c’était que de jouer dans un club de merde devant trois personnes. Donc, quand j’ai eu ce concert, j’ai apprécié ce qui était spécial et unique à propos de ce concert.”

On lui a demandé s’il était toujours ami avec Axe, Gilby a dit : « Je serai toujours ami avec Axe – Tout à fait. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Mais il envoie toujours des notes de temps en temps.”

Clarke remplacé Izzy Stradlin dans le ARMES À FEU gamme en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après la sortie GUNS N’ ROSES, Clarke continué en tant que producteur et artiste solo, tout en jouant dans SNAKEPIT DE SLASH, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et d’autres actes.

Clarke, de même que Sabrer, bassiste Duff McKagan et ancien GN’R batteurs Steven Adler et Sorum, effectué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy au ARMES À FEU Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio. Kennedy, qui s’occupe de la voix principale dans Sabrerle groupe solo de et MODIFIER LE PONT, a chanté “M. Brownstone”, “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-ère membre Sorum assis derrière la batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il remplace GN’R, Adler, martelant les peaux pour les deux autres chansons.

Clarkele nouvel album solo de , “La vérité évangélique”, est sorti en avril via Records de robot d’or.



