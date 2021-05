Gilby Clarke avait plus de “ dire ” que les gens ne le pensent alors qu’il était membre de Guns N ‘Roses

Dans une nouvelle interview avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com, Gilby Clarke on lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’il aurait souhaité qu’il aurait fait différemment pendant qu’il était membre de GUNS N ‘ROSES au début des années 90. Il a répondu: «Il est intéressant de noter que les gens supposent toujours que je n’ai pas eu mon mot à dire, j’ai en fait eu mon mot à dire. Sabrer [guitar] me posait des questions tout le temps. Axl [Rose, vocals] m’a posé des questions tout le temps. Comprenez, ils étaient dans une bulle. Leur succès est venu si vite et tout, et c’est moi qui suis sorti de l’extérieur et qui était toujours le sale type des rues d’Hollywood. Alors ils m’ont posé des questions. J’ai aidé à choisir certains des groupes qui ont ouvert [for GUNS N’ ROSES], aimer CASQUE. Ils n’ont jamais entendu parler CASQUE avant, et j’étais, comme, ‘CASQUEC’est un super groupe. Vérifiez-les les gars. Mais je n’avais pas vraiment la décision finale sur quoi que ce soit. Ils vont faire ce qu’ils veulent. “

Il a poursuivi: “Qu’est-ce que j’aurais fait différemment? C’est un choix difficile. La façon dont les choses se sont terminées, je pense que vous pouvez en quelque sorte dire que les camps ont été séparés. Nous étions vraiment un groupe. Nous n’avions pas chacun notre propre loge. – nous avions notre vestiaire en tant que groupe, et Axl avait sa propre loge. Je ne sais pas s’il y a quelque chose que j’aurais pu faire personnellement pour rendre cela plus cohérent, donc nous étions plus un groupe plutôt que Axl et le [rest of the] bande. Honnêtement, je ne sais pas si j’avais un quelconque pouvoir là-dedans. J’aurais aimé le faire. Je veux dire, je pense qu’au début, numéro un, j’étais tellement heureux d’être là. Je ne dis pas que j’ai fait quelque chose que je n’aurais pas fait. Quand j’ai eu le concert, j’avais 30 ans. Je me suis dit: «Je vais être moi-même. Je ne serai pas Izzy [Stradlin]. Je vais être moi-même, et ils l’aiment ou non. Je n’ai pas fait de compromis dans cette situation. Mais avec le recul, j’aurais aimé avoir aidé à réparer cela afin que nous soyons plus une unité cohérente. Mais regardez, à ce jour, ils ne sont toujours pas une unité cohérente. [Laughs]”

Clarke remplacé Stradlin dans le ARMES line up en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée, et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après avoir quitté GUNS N ‘ROSES, Clarke a continué en tant que producteur et artiste solo, tout en jouant dans SERPENT DE SLASH, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et autres actes.

Clarke, de même que Sabrer, bassiste Duff McKagan et ancien GN’R batteurs Steven Adler et Sorum, a effectué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy au ARMES Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio. Kennedy, qui gère les voix principales dans Sabrerle groupe solo et ALTER BRIDGE, a chanté «M. Brownstone», “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-era membre Sorum assis derrière le kit de batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il a remplacé GN’R, Adler, martelant les peaux des deux autres chansons.

Clarkele nouvel album solo de “La vérité de l’Évangile”, est sorti en avril via Enregistrements Golden Robot.



