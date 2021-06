Gilby Clarke : “Je n’ai jamais eu plus d’avocats que lorsque j’étais à Guns N’ Roses

Dans une nouvelle interview avec Télévision des répliques, ancien GUNS N’ ROSES guitariste Gilby Clarke a discuté des différences entre être un membre à part entière d’un groupe et jouer avec d’autres musiciens dans une capacité de mercenaire. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Même quand j’ai eu le GUNS N’ ROSES concert, j’ai, au début, pensé que j’étais juste en train d’intervenir pour [previous GUNS N’ ROSES guitarist] Izzy [Stradlin]. Je ne pense pas qu’ils savaient vraiment si Izzy allait être de retour ou quoi que ce soit. Je pensais en quelque sorte que j’étais juste en train d’intervenir et d’être un mercenaire. Mais c’était important pour le groupe que je sois membre du groupe. Certains d’entre eux peuvent dire différemment maintenant, parce que c’est pratique, mais à ce moment-là, si vous regardez dans les livres de tournée, le membre remplaçant n’obtient pas de pages de photos et autres. J’étais représenté en tant que membre du groupe — sur les disques, sur les programmes de tournée, tout. C’est quelque chose dont ils ont fait le choix. Je veux dire, j’étais heureux d’être les deux – c’était un super concert à l’époque.

“Le fait d’être membre du groupe, c’est que c’est beaucoup de responsabilités”, a-t-il poursuivi. « Vous obtenez les succès, mais vous obtenez les échecs. Vous obtenez les autres décisions de l’entreprise dont nous ne parlons pas tous – les avocats, les agents, tout ce qui va avec. Alors parfois, après avoir terminé plusieurs fois, vous avez le luxe de dire : “Je veux juste être le gars du côté. Payez-moi juste. C’est ce que je veux. Si vous me payez ce que je veux, je vais fermer ma bouche et je suis va jouer de la guitare.’ Et je l’ai fait, parce que parfois tu respectes l’artiste et tu veux faire ça. Tu dis : “Tu sais quoi ? Leur bateau va tout droit. Laisse-les faire leur truc. Je vais juste jouer de la guitare et contribuer. ” Mais parfois, vous voulez faire partie de ce succès ; ce que vous avez apporté à la table est important.

“Je n’oublierai jamais, même dans le GN’R années, je n’ai jamais eu plus d’avocats – jamais ! – que quand j’étais dans ce groupe. J’avais l’habitude de dire : ‘Pourquoi ai-je trois avocats sur mandat pour jouer de la guitare dans un groupe de rock and roll ? Je joue juste de la guitare. Je n’ouvre même pas la bouche. [Laughs]”

Gilby a ajouté: “Donc, ce que je dis, c’est que beaucoup de responsabilités viennent avec cela, si vous êtes le gars du groupe, et que certains gars arrivent à un point où ils vont, ‘Payez-moi. Le navire va tout droit. Vous ne pas besoin de moi. Je ferai mon travail, mais vous n’avez pas besoin de mon opinion sur les autres choses.'”

Clarke remplacé Stradlin dans le ARMES À FEU gamme en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après la sortie GUNS N’ ROSES, Clarke continué en tant que producteur et artiste solo, tout en jouant dans SNAKEPIT DE SLASH, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et d’autres actes.

Clarke, de même que Sabrer, bassiste Duff McKagan et ancien GN’R batteurs Steven Adler et Sorum, effectué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy au ARMES À FEU Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio. Kennedy, qui s’occupe de la voix principale dans Sabrerle groupe solo de et MODIFIER LE PONT, a chanté “M. Brownstone”, “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-ère membre Sorum assis derrière la batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il remplace GN’R, Adler, martelant les peaux pour les deux autres chansons.

Clarkele nouvel album solo de , “La vérité évangélique”, est sorti en avril via Records de robot d’or.



