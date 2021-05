Gilby Clarke lors de ses premiers spectacles avec Guns N ‘Roses: “ Tout ce à quoi je pensais, c’était de me souvenir de 50 chansons’ ‘

Ancien GUNS N ‘ROSES guitariste Gilby Clarke a récemment été interviewé par Markus Brandstetter de Hyperlocrian.com. Vous pouvez maintenant regarder le chat en 13 parties ci-dessous.

Demandé ce que c’était que de rejoindre GUNS N ‘ROSES il y a trois décennies, Gilby a dit: “Quand j’ai rejoint ARMES, bien sûr, je n’avais jamais joué dans un stade auparavant, mais j’avais joué dans des arènes – j’avais fait des tournées dans des arènes et des clubs, de la taille de House Of Blues, tout ça. Quand j’ai rejoint ARMES et les gens disent: «Comment en êtes-vous sorti…?» C’est arrivé si vite. Depuis le jour où je suis entré pour jouer avec eux jusqu’à ce que je monte sur scène, il n’y a eu que deux semaines. Je n’ai pas eu le concert avant une semaine. J’avais une semaine pour apprendre 50 chansons; J’ai dû apprendre tout le catalogue, car ils n’ont pas de setlist. Donc ce à quoi je pensais, c’était de me souvenir des chansons. Je ne pensais pas aux trucs de rock star. Je ne pensais pas à: ‘Oh mon Dieu. Je dois monter sur scène. Oh mon Dieu. C’est GUNS N ‘ROSES», et tout ce qui va avec. Tout ce à quoi je pensais était de me souvenir de 50 chansons. Tous les jours, je me suis assis là avec un lecteur de cassettes, avec les écouteurs, en train d’apprendre Izzyde [Stradlin] les pièces. Je ne voulais pas décevoir les gars. Ils avaient déjà fait quelques mois de tournées. Je ne voulais pas monter sur scène et être celui qui prenait de mauvaises notes. Parce que nous étions assez bruyants; tu pouvais entendre ma guitare aussi bien que tu pouvais entendre Sabrerla guitare. Je ne voulais pas être le gars qui fait des erreurs. Donc c’était vraiment important pour moi d’apprendre toutes ces chansons. C’est tout ce qui m’intéressait, c’était de pouvoir jouer. “

En ce qui concerne ce que c’était d’aller sur le “Utilisez votre illusion” tour à la hauteur de GUNS N ‘ROSES‘ Succès, Gilby a déclaré: “Pour être honnête, je n’ai pas pensé à tout ça. Je ne pensais pas aux trucs de rock star. Je construisais de nouvelles relations. Je ne savais pas Sabrer bien avant le ARMES visiter. Je le connaissais un peu, mais je ne le connaissais pas bien. Nous sommes devenus amis pendant la tournée. Mat [Sorum] Je savais avant. Alors je construisais ces relations. Et je ne dirais pas que je devais m’intégrer – je ne l’ai vraiment pas fait. Ils ne m’ont pas mis cette pression. Ils m’ont donné tellement de liberté. Ils ne m’ont jamais dit quoi jouer; ils ne m’ont jamais dit quoi porter; ils ne m’ont jamais dit quoi dire. Ils t’ont accepté pour qui tu étais. Et bien sûr, nous faisons tous des erreurs. Parfois, parce que j’étais le nouveau gars et que la plupart d’entre eux ne faisaient pas tellement d’interviews, vous disiez quelque chose dans la presse, et Sabrer irait, ‘Ah, mec. Pourquoi as-tu dit ça? Et j’irais: «Eh bien, vous savez… Très bien. Maintenant, je ne le dirai pas. [Laughs] Ils aiment garder leur monde à eux – vous savez, de près – ce que j’ai compris plus tard. C’est ce à quoi je pensais, c’était vraiment les amitiés du groupe. Et cela ne correspond même pas – je m’intègre déjà. Nous faisions tous partie de la même scène. C’était vraiment facile à intégrer. Mais je n’ai pas pensé à tout ça. Je me concentrais vraiment une fois de plus à bien jouer les chansons. j’ai voulu Sabrer et Axl [Rose] et Duff [McKagan] être fier de ce que je faisais. Je voulais que ça se passe bien. Je voulais bien faire pour eux, et je suis sûr qu’ils voulaient que je fasse bien aussi. “

Clarke remplacé Stradlin dans le ARMES line up en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée, et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après avoir quitté GUNS N ‘ROSES, Clarke a continué en tant que producteur et artiste solo, tout en jouant dans SERPENT DE SLASH, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et autres actes.

Clarke, de même que Sabrer, McKagan, et ancien GN’R batteurs Steven Adler et Sorum, a effectué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy chez le groupe Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio. Kennedy, qui gère les voix principales dans Sabrerle groupe solo et ALTER BRIDGE, a chanté «M. Brownstone», “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-era membre Sorum assis derrière le kit de batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il a remplacé GN’R, Adler, martelant les peaux des deux autres chansons.

Clarkele nouvel album solo de “La vérité de l’Évangile”, est sorti en avril via Enregistrements Golden Robot.



