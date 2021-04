Gilby Clarke révèle “ la seule raison ” pour laquelle il a joué avec Guns N ‘Roses au Rock and Roll Hall of Fame Induction

Ex-GUNS N ‘ROSES guitariste Gilby Clarke dit que “la seule raison” pour laquelle il a joué avec ses anciens camarades de groupe à leur Temple de la renommée du rock and roll l’induction était parce que Duff McKagan lui a demandé de se présenter à l’événement.

Clarke rejoint GUNS N ‘ROSES en novembre 1991, remplaçant Izzy Stradlin, qui a quitté le groupe au milieu d’une tournée mondiale de 28 mois. Gilby a aussi joué avec ROCKSTAR SUPERNOVA, CŒUR, NANCY SINATRA, Kathy Valentine (de LES GO-GO) et le réformé MC5 lors de leur tournée européenne 2005.

Clarke, avec un autre ancien GUNS N ‘ROSES membres Sabrer, McKagan, Steven Adler et Matt Sorum, joué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy chez le groupe Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio, bien que Gilby lui-même n’a pas été intronisé au sein du groupe. Kennedy, qui gère les voix principales dans Sabrerle groupe solo et ALTER BRIDGE, a chanté «M. Brownstone», “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-era membre Sorum assis derrière le kit de batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il a remplacé GN’R, Adler, martelant les peaux des deux autres chansons.

Clarke discuté GN’Rde Rock Hall intronisation alors qu’il était l’invité d’un épisode récent de la “Hangin ‘& Bangin’: Artistes en lock-out” émission en ligne, où il a été rejoint par Vinny Appice (NOIR SABBAT, DIO), Appice carmin (OZZY OSBOURNE, FUDGE À LA VANILLE), John Payne (ASIE) et hôte Ron Onesti. Réflexion sur l’expérience, Gilby dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, pour être honnête, je ne suis pas vraiment ce genre de choses, donc je ne le savais même pas GN’R avait été nominé, et encore moins [that they] accepté ou tout ça; Je ne faisais vraiment pas attention. Et puis j’ai reçu un appel de Mat, et Mat m’a dit ce qui se passait. Et je vais, ‘Woah. C’est un peu bizarre. Parce qu’en fait, je n’ai pas été intronisé dans le groupe; Mat et Étourdi [Reed, keyboards] fait, avec les cinq gars d’origine. Et j’ai trouvé que c’était un peu bizarre. Mais au moment où je l’ai découvert, c’était passé ce qui se passait.

“Je ne pensais pas que quiconque allait jouer ou quoi que ce soit”, a-t-il poursuivi. “Deux jours avant le spectacle, Duff m’appelle et dit: “Hé, on va jouer.” Et je dis: “Oh, eh bien, passe un bon moment.” [Laughs] Et je dis: “Qui va jouer?” Je vais, pensai-je Axl [Rose, vocals] ne va pas et Izzyne va pas. Et il dit: “Eh bien, ils ne le sont pas, mais nous voulons faire quelque chose.” Il dit: “Voulez-vous sortir?” Donc, ma femme et moi avons pris l’avion et nous avons fait le spectacle. Nous avons littéralement répété pour cela à trois heures du matin la veille. Et cela peut sembler bizarre, mais Duff avait un concert à Cleveland la nuit précédente – il faisait quelque chose avec son propre groupe – et nous avons donc littéralement répété après son concert à trois heures du matin. J’ai joué avec Steven, Sabrer et Duff, et alors Myles Kennedy a chanté.”

Selon Gilby, il s’est finalement résigné au fait qu’il n’allait pas être intronisé au Rock Hall. “Je ne pensais pas que c’était si étrange, parce que le POIVRONS ROUGES CHILI étaient intronisés en même temps, et ils ont fait la même chose; ils ont choisi et choisi [the musicians that were being inducted], “il a raisonné.”Dave Navarro, qui avait été sur deux disques vendus à des millions de millions de dollars, n’a pas été intronisé avec le PIMENTS PIMENTS, mais un guitariste qui a joué sur le premier album l’était. Alors, quand j’ai commencé à entendre parler de tout ça, je me dis: «Sommes-nous payés pour ça? Non. Qui s’en soucie? Que vous vous en souciez ou que vous ne vous en souciez pas, je ne sais pas vraiment si cela affecte quelque chose. Je dis toujours que c’est une ligne de plus dans votre biographie à laquelle personne ne fait attention de toute façon. “

Après Onesti loué Clarke pour être “un gars debout” et se produire au Rock Hall même s’il n’était pas lui-même intronisé, Gilby a déclaré: “Pour être honnête, la seule raison pour laquelle je l’ai fait était parce que Duff m’a demandé. Et Duffest mon ami; Sabrer est mon ami. Et je l’ai fait clairement pour cela. Honnêtement, je n’ai même pas pensé à toutes ces autres choses.

“Nous n’avions pas de roadies, pas de techniciens – rien”, a-t-il poursuivi. “Je ne plaisante pas. Parce que ce n’était pas prévu. Nous avons décidé de le faire, comme je l’ai dit, un jour ou deux avant. J’ai littéralement marché et branché sur un ampli que je n’avais jamais vu auparavant.”

L’année dernière, Clarke dit au “Appétit pour la distorsion” podcast dont personne ne devrait se soucier de savoir quels musiciens sont intronisés Rock Hall. «Sérieusement, il n’y a aucune validité», dit-il. «Et je ne dis pas seulement ça, parce que… Vous pouvez honnêtement dire – est-ce que je me suis brûlé? Ouais, je me suis brûlé. Mais cela n’avait pas d’importance pour moi à ce moment-là.

“Quand il est tombé, l’ensemble GN’R [Rock Hall induction], Je ne savais même pas à ce sujet jusqu’à ce que ce soit une affaire conclue, ” Clarke révélé. “Mat avait des informations privilégiées, alors il est entré là-dedans et s’est fait inclure, ce qui, évidemment, comprenait Étourdi trop. Au moment où cela m’est arrivé, c’était une affaire conclue. Et je m’en fichais vraiment.

“Sabrer et j’en ai eu une conversation. J’ai dit: ‘Regarde, quand tu penses à GUNS N ‘ROSES, vous pensez aux cinq gars, «et moi aussi. Voilà ce que ça devrait être. Mais si tu vas introniser Étourdi et Mat, maintenant je me sens exclu. Je veux dire oui, Mat et Étourdi fait le ‘[Use Your] Illusion’ records, et je ne prendrais jamais de crédit là où le crédit n’était pas dû. Mais qui se soucie de savoir qui entre? Ce n’est pas comme si quiconque recevait un dollar pour ça ou quoi que ce soit.

“Mon point de vue honnête, c’est si vous intronisez GUNS N ‘ROSES comme GUNS N ‘ROSES, mettez tous les gars qui étaient dans le groupe à ce moment-là – Bumblefoot et Richard [Fortus]; tout le monde “, at-il ajouté.” Qui s’en soucie? Ce n’est pas comme si nous recevions de l’argent pour cela. Mais si tu vas avoir une cérémonie, ouais, peut-être Sabrer, Duff et quelques gars parlent. Mais qui s’en soucie?

“Le truc, c’est qu’ils ont pratiquement prouvé qu’ils s’étaient trompés à chaque fois. Je me suis senti mal au début quand j’ai découvert Mat et Étourdi été intronisé et je ne l’ai pas fait. J’étais, comme, ‘Oh, mec, ça craint d’être laissé de côté.’ Mais ensuite j’ai entendu le PIMENTS PIMENTS ont été intronisés, mais ils ne l’ont pas intronisé Dave Navarro. Dave Navarro joué sur quelques millions de disques vendus. Et puis ils ont intronisé le GRATEFUL DEAD et intronisé, comme, une centaine de personnes. Et quand ces choses se produisent, cela les met en perspective. Et je m’en fous pas vraiment. Ce n’est pas comme si je recevais quoi que ce soit pour être dans le Temple de la renommée du rock and roll. Ce n’est pas comme si soudainement cent personnes de plus allaient venir au spectacle. C’est littéralement une phrase que quelqu’un dira quand je vais faire une émission de télévision: ‘Gilby Clarke, Salle de rock and roll… «Je ne pense pas qu’il y ait de réelle validité là-dedans. Je pense que certaines personnes le tiennent en haute estime, mais c’est littéralement un groupe restreint de personnes qui prennent ces décisions. Et je ne sais pas à quel point ils sont qualifiés. Je ne sais pas si l’un d’entre eux a déjà été dans une camionnette, si l’un d’entre eux a déjà été payé pour jouer une note de musique.

“Donc, comme je l’ai dit, ce n’est pas un gros problème pour moi, et cela ne devrait pas l’être pour tout le monde.”

Gilby sortira son premier album solo depuis deux décennies, “La vérité de l’Évangile”, le 23 avril via Enregistrements Golden Robot.