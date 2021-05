Gilby Clarke revient sur son temps avec Guns N ‘Roses: “ Je peux honnêtement dire que je vivais le rêve’ ‘

Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson d’Audio Ink Radio, ancien GUNS N ‘ROSES guitariste Gilby Clarke On a demandé ce que c’était que de faire partie de l’une des périodes les plus excitantes de la musique, les années 80 et le début des années 90. Il a répondu: “Je pense que ce dont je me souviens le plus, c’est que c’était amusant. C’était un travail amusant, vous savez? Je veux dire, nous avons tous notre travail, et nous n’allons pas toujours travailler avec le sourire sur notre visage. Je suis allé travailler tous les jours avec un sourire sur mon visage. Je ressens vraiment – je peux honnêtement dire que je vivais le rêve. C’était un très bon moment, parce que tous ceux que vous avez rencontrés, et ils disent: “ Oh, quel groupe est vous dedans? ‘GUNS N ‘ROSES». «Oh, je sais qui ils sont. C’était plus facile. C’était juste un moment magique. Je veux dire, tout le monde aimait le même genre de musique. Le rock était gros. C’était important aussi; ce genre de musique était important. Il employait beaucoup de monde; cela a fait beaucoup d’argent pour beaucoup de gens. Donc, c’était important. Évidemment, les paysages changent. La musique change. Ce serait ennuyeux si ça restait le même pour toujours. Je suis content d’avoir ces souvenirs. Pour être honnête. Je n’ai pas besoin de les revivre. Je m’en souviens; Pas tout cela. [Laughs]”

Clarke a également parlé de la façon dont la montée du grunge au début des années 1990 a forcé la plupart des groupes de hard rock à quitter la MTV, avec une chute des ventes d’albums et de tournées. À la question de savoir si la mer a changé dans la façon dont les grands labels envisageaient de recruter de nouveaux artistes “du jour au lendemain”, Gilby a dit: “Eh bien, non, ce n’était pas du jour au lendemain. Je veux dire, j’ai quelques opinions à ce sujet. Premièrement, avant d’avoir le GUNS N ‘ROSES concert en tant que guitariste, j’étais un Virgin Records auteur compositeur. Donc, je savais beaucoup de choses sur les nouveaux projets à venir. Alors, j’ai entendu le NIRVANA enregistrer avant sa sortie, et je dis: «Oh, mon Dieu. C’est un très bon disque. ‘ Mais je ne le considérais pas comme du grunge. Je veux dire, on pouvait évidemment dire que ce n’était pas un disque de hard rock. Je pensais juste que c’était presque comme quoi JOUR VERT a été; c’était un peu comme si le pop-punk rock était un peu ce que je pensais quand je l’ai entendu. Donc, quand le grunge est arrivé, tout d’abord, j’étais ARMES à l’époque, et cela ne nous a pas touchés. Nous jouions des stades – des stades à guichets fermés. Donc, cela nous a touchés plus tard. Je dirais que ça nous a touchés plus tard, comme quand j’ai fait mon premier album solo, et quand Sabrer a fait SERPENT DE SLASH, l’environnement avait un peu changé. C’était un peu plus difficile de gérer la radio. Et je me souviens quand j’ai sorti mon premier disque, ‘Guitares Pawnshop’, ma chanson ‘Guéris-moi ou tue-moi’ Je me débrouillais incroyablement bien à la radio, mais je ne pouvais pas interrompre cette chanson ‘Black Hole Sun’ [by SOUNDGARDEN]. C’était toujours “ Soleil du trou noir ” N ° 1 et ‘Cure Me Or Kill Me’ N ° 2. Et c’est là que j’ai vraiment commencé à remarquer le changement climatique. “

Clarke remplacé Izzy Stradlin dans le ARMES line up en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée, et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après avoir quitté GUNS N ‘ROSES, Clarke a continué en tant que producteur et artiste solo, tout en jouant dans SERPENT DE SLASH, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et autres actes.

Clarkele nouvel album solo de “La vérité de l’Évangile”, est sorti en avril via Enregistrements Golden Robot.



