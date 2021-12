Gilead rappelle des flacons de remdesivir, un médicament COVID sur des éclats de verre

Un fabricant pharmaceutique a rappelé des milliers de flacons de son médicament antiviral COVID-19 remdesivir après qu’une enquête interne a révélé qu’ils étaient contaminés par des particules de verre.

Gilead Sciences Inc. a annoncé vendredi le retrait du médicament, vendu sous le nom de marque Veklury, expédié aux hôpitaux du pays en octobre et novembre.

« L’administration d’un produit injectable contenant des particules de verre peut entraîner une irritation ou un gonflement local », a déclaré Gilead dans un communiqué publié sur son site Internet.

« Si les particules de verre atteignent les vaisseaux sanguins, elles peuvent se déplacer vers divers organes et bloquer les vaisseaux sanguins du cœur, des poumons ou du cerveau, ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral et même entraîner la mort. »

Un responsable de l’entreprise a déclaré à Bloomberg

que 55 000 flacons de remdesivir ont été rappelés, suffisamment pour traiter 11 000 patients hospitalisés.

La société aurait eu beaucoup d’approvisionnement en main et le déménagement n’aurait pas d’impact sur l’accès au médicament.

Gilead a déclaré n’avoir reçu aucun signalement d’effets indésirables liés à l’approvisionnement contaminé, qui a été distribué aux hôpitaux en octobre et novembre, selon la société.

Le remdesivir est le seul antiviral approuvé pour le traitement du COVID-19 par la Food and Drug Administration.