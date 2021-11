Giles Goddard partage un aperçu de la démo ‘Portal’ de Zelda 64 en action

Image : Nintendo

En mai, nous avons partagé une pépite intéressante d’informations de Giles Goddard concernant une démo pré-Ocarina of Time ‘Zelda 64’. Goddard est bien connu pour avoir déménagé au Japon dans les années 90 aux côtés de Dylan Cuthbert pour aider Nintendo et produire des jeux comme Renard étoilé; il a fait un travail notable sur la technologie visuelle à l’ère N64, comme la production du visage de Mario qui peut être manipulé dans Super Mario 64. Il a attiré notre attention plus tôt cette année lorsqu’il a décrit une première démo de Legend of Zelda sur la N64 qui utilisait un concept de portail.

Il a décrit le travail sur le concept lors de la production de travaux de R&D pour le matériel. Comme le mécanicien de base qui a conduit Valve Portail à une popularité extraordinaire, l’idée était de voir une zone à travers un portail et de la traverser, en étant immédiatement transportée.

Répondant à une requête sur Twitter, Goddard a maintenant partagé un très bref GIF de la démo en action; il montre une perspective à la première personne et le personnage entrant dans un cristal.

pic.twitter.com/wAGkn4abwG— Giles Goddard (@giles) 2 novembre 2021

C’est fascinant à voir en action, même si, comme Goddard l’a déclaré plus tôt dans l’année, les étapes de R&D pour les moteurs de jeu ont souvent des idées comme celle-ci qui ne trouvent jamais leur place dans le produit final. Dans un tweet de suivi, il explique qu’il intégrait un environnement Ocarina of Time car « ils fabriquaient Ocarina à peu près au même moment que SM64 et je pense que je viens de demander à l’un des artistes des données de test pour ma démo technologique de portail / lightmap / miroir . »

Notamment, il semble également exclure tout type de partage en gros de la démo technologique, déclarant que « techniquement, je ne devrais avoir aucune de ces sauvegardes ».

C’est amusant de voir le clip, en tout cas; Faites-nous savoir dans les commentaires si vous auriez aimé que le concept soit intégré au jeu final à l’époque.