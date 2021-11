Dans une annonce d’octobre 2018, Giles Martin a été confirmé en tant que responsable de l’audio et du son chez Universal Music Group. Il était également très immergé dans la musique pour le 2019 Elton John biopic, Rocket Man. Mais à la fois pour une nouvelle génération de Beatles admirateurs et ceux qui étaient là la première fois, son profil le plus élevé a continué d’être l’homme qui investit une nouvelle vie dans peut-être le catalogue le plus sacré de toute la musique populaire.

Le dernier exemple de sa diligence est arrivé avec la réédition multi-formats du 50e anniversaire d’Apple Corps Ltd/Capitol/UMe des Beatles de 1968, largement connue sous le nom de « L’album blanc. » Comme l’année précédente Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band réédition, le fils du producteur et mentor original du groupe, George Martin, a supervisé le mélange de l’original en une incarnation considérablement élargie d’une œuvre classique.

Franchement comme toujours, dans la deuxième partie d’une conversation qui a commencé ici, il a admis avoir certaines réserves quant au maintien du rôle. « Ce n’est pas nécessairement quelque chose avec lequel je me sens aussi à l’aise, confie-t-il, parce que je n’étais pas là et que je ne suis pas mon père. Mais en même temps, c’est agréable d’avoir leur confiance, et ils sont vraiment gentils avec moi.

« C’est vraiment important de faire une pause dans le monde des Beatles. Alors non, je ne le fais pas entre les deux [anniversaries]. Parfois, on me demande d’y penser, et je ne le fais pas », plaisante-t-il. « Puis une fois que ça arrive, tu te lances dedans, et c’est assez intense. »

Martin ressent une forte responsabilité non seulement envers l’œuvre originale – dans ce cas, l’album ambitieux et tentaculaire de 1968 qui a vu les Beatles prendre un nouveau tournant sonore – mais aussi envers le défi d’aider le groupe à attirer les jeunes auditeurs qui les découvrent tous. le temps.

Une bonne chose pour que les gens écoutent simplement

« Ils ne connaîtront aucune autre version », dit-il, « et avec le monde amusant dans lequel nous vivons, avec le streaming et Spotify et l’immédiateté des listes de lecture, vous devez toujours garder à l’esprit que ‘Blackbird’ pourrait maintenant être à côté de Ed Sheeran. Et pourquoi ne le serait-il pas ? Il est donc important que je ne rejette pas cet album d’il y a 50 ans, mais qu’il y ait une correspondance sonore, pour que les enfants n’enterrent pas le disque parce qu’ils pensent qu’il est vieux.

En écoutant « The White Album », il y a beaucoup à assimiler et à admirer : le nouvellement relancé 30 pistes originales, les démos inédites d’Esher (enregistrées sur George Harrison‘s house après le voyage des Beatles en Inde, où une grande partie du matériel a été écrit), et de nombreuses autres démos, extraits et premières versions inédites.

Il y a des confitures de début Elvis, sur « (You’re So Square) Baby, I Don’t Care » et « Blue Moon »; aperçus de pistes non entendues jusqu’à ce que Route de l’Abbaye, tels que « Mean Mr Mustard » et « Polythene Pam » ; et les premières observations de morceaux donnés à d’autres dans l’orbite des Beatles, tels que « Sour Milk Sea » de George Harrison (un premier single Apple de Jackie Lomax) et Paul Mccartney » Step Inside Love « , un succès pour l’amie de longue date du groupe, Cilla Black.

Martin a ses propres favoris. « [John Lennon’s] « Happiness Is A Warm Gun » est le mélange – cela et « Dear Prudence » étaient les deux – où je pense qu’il y a une fraîcheur qui leur a été insufflée », a-t-il déclaré. « Je pense que ce que c’est, surtout avec ‘Happiness’, c’est que nous pouvons être plus dynamiques. Nous sommes légèrement moins compressés que l’album original, donc les morceaux forts sonnent plus fort et les morceaux plus calmes sonnent plus doucement, et je pense que cette piste en particulier le mérite vraiment. Avec ‘Happiness’, je me souviens juste de l’arrivée de la guitare fuzz.

« Si vous écoutez ‘Long, Long, Long,’ il y a quelque chose de très excitant dans le fait que vous pouvez vraiment entendre la pièce », poursuit Martin. « Alors évidemment, si vous entendez Ringode la batterie, ils sont assis là sur le côté gauche, vous entendez la pièce sur le côté droit et vous vous sentez comme si vous étiez quelque part avec George ou Ringo. Il y a donc des choses que nous ne voulons pas nécessairement faire ressortir, cela se produit simplement grâce à la clarté de ce que nous faisons.

« Ce qui est satisfaisant, c’est que dans les interviews, une personne a dit : « Ce que montrent ces remix, c’est que c’est vraiment concentré sur la section rythmique, ça sonne bien. » Quelqu’un d’autre a dit : « La voix de John ressort vraiment », puis quelqu’un d’autre a dit : « Ce que je peux vraiment entendre, ce sont les choeurs. » Vous commencez à cocher les choses.

Se soutenir mutuellement

L’album original se termine par la voix principale de Starr, sur le charmant « Good Night ». « C’était intéressant, car il y avait beaucoup d’encouragements pour que Ringo le chante », dit Martin à propos des sessions originales. « Quand nous avons fait l’amour [the 2006 remix album that marked Giles’ production debut on The Beatles’ material, and George Martin’s swansong], j’ai commencé ‘Octopus’s Garden’ avec ‘Good Night’.

« Il y a une beauté dans les versions piano et guitare de ‘Good Night’ [on CD4 of the 107-track, super-deluxe anniversary edition], ce qui est moins schmaltzy, et ce qui est bien avec les chœurs qui vont avec, c’est qu’on a l’impression que le groupe le soutient, et c’est un fil conducteur à travers ‘The White Album’.

Le manque d’enthousiasme souvent cité que George Martin a ressenti envers l’album de 1968 est en contradiction avec ce que son fils a trouvé en revisitant les bandes maîtresses. « Je pensais que parce que mon père ne l’aimait pas beaucoup, je pensais que c’était cet album de discorde, mais ce n’était pas le cas », dit-il simplement. «Ils semblaient certainement se soutenir mutuellement. Je n’ai pas supprimé les arguments.

Faire simplement écouter les gens

Martin dit qu’en fin de compte, si la sortie anniversaire attire l’attention sur « The White Album » sous sa forme nouvelle ou originale, cela représentera un succès. « Nous avons maintenant de la musique mur à mur, donc si vous pouvez faire en sorte que les gens écoutent, c’est une bonne chose », note-t-il. « Si vous pouvez faire écouter les enfants, c’est encore mieux.

« Si les parents n’aiment pas ce que je fais – et en général, j’ai l’impression de m’en sortir – mais s’ils y vont, ‘le fils de George Martin remixe l’album, et c’est beaucoup mieux d’écouter l’original’ », alors génial. Alors au moins tu écoutes.

