Gille et Koepfer brisent les chances en remportant les quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

29/10/2021 à 01h15 CEST

Le Belge ponceuse gille, numéro 32 de l’ATP et le joueur allemand Dominik Koepfer, le numéro 125 de l’ATP a surpris en s’imposant en quart de finale du tournoi ATP 500 de Vienne pour 3-6, 7 (7) -6 (2) et 11-9 en une heure et trente-trois minutes aux Croates Nikola Miektic et Compagnon Pavic, numéro 1 de l’ATP et, respectivement, numéro 2 de l’ATP. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Vienne.

Les statistiques montrent que les vainqueurs n’ont réussi à casser le service à aucun moment, ils ont eu une efficacité de 64% au premier service, ils ont commis 3 doubles fautes et ils ont obtenu 69% des points au service. Quant aux vaincus, ils ont réussi à casser le service de leurs rivaux à une occasion, ont atteint 71% d’efficacité, ont commis une double faute et ont remporté 73% de leurs points de service.

Gille et Koepfer s’affronteront en demi-finale avec les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabale.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 18 couples s’affrontent. De tous les candidats, un total de 16 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les joueurs invités.