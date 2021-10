Gille et Koepfer triomphent en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

27/10/2021

Le 28/10/2021 à 04:45 CEST

Le joueur belge ponceuse gille, numéro 32 de l’ATP et le joueur de tennis allemand Dominik Koepfer, numéro 125 de l’ATP remporté en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne en une heure et onze minutes pour 7 (7) -6 (4) et 6-3 aux joueurs français Nicolas Mahut et Fabrice Martin, numéro 5 de l’ATP et, numéro 28 de l’ATP respectivement. Avec ce résultat, le couple sera en quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

La paire vaincue n’a pas pu casser le service à ses adversaires une seule fois, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait une fois. De même, Gille et Koepfer ont réalisé 74% d’efficacité au premier service, commis 5 doubles fautes et pris 75% des points de service, alors que la donnée de leurs rivaux est efficace à 80%, 2 doubles fautes et 78% de points obtenus au service.

Le prochain match correspond aux quarts de finale du tournoi et Gille et Koepfer affronteront les joueurs croates Nikola Miektic et Compagnon Pavic.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) un total de 18 couples participent. Au total, ce sont 16 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase qualificative précédente et les invités. De plus, il se déroule du 23 au 31 octobre sur terrain dur sous abri.