Gille et Vliegen arrachent la place des huitièmes de finale à Ivashka et Munar

Le 09/04/2021 à 01:30 CEST

Belge ponceuse gille et Joran vliegen, le numéro 32 de l’ATP et le numéro 31 de l’ATP ont respectivement répondu aux pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de l’US Open par 6-3 et 6-3 en une heure et cinq minutes au joueur de tennis biélorusse Ilya Ivashka et le joueur de tennis espagnol Jaume Munar. Avec ce résultat, nous verrons les vainqueurs de ce match en seizièmes de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Gille et Vliegen, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, au premier service ils ont été efficaces à 64%, ont commis une double faute et ont réalisé 76% des points de service. Quant à Ivashka et Munar, ils n’ont pu à aucun moment casser le service à leurs rivaux, ils ont obtenu 71% d’efficacité, ont commis 4 doubles fautes et ont réussi à remporter 60% des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre les Pakistanais Aisam qureshi et Jonny Omara.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.