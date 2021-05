Gilles Villeneuve: Un hommage pictural à une légende de la F1

Gilles Villeneuve est tué à Zolder, le 8 mai 1982, alors qu’il conduisait une Ferrari lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique.

On a beaucoup écrit sur l’un des pilotes les plus vénérés du sport dont la vie a été écourtée et a privé la Formule 1 d’un pilote qui aurait sûrement été champion du monde.

Sa coéquipière et amie Jody Scheckter a déclaré dans le passé de Villeneuve: «Gilles était une personne très honnête, directe et nous avions une bonne relation. Je pense qu’il était un peu naïf dans sa compréhension.

«Il était très en colère contre Ferrari quand [Didier] Pironi l’a dépassé à Imola, parce que nous avions toujours une règle selon laquelle si nous étions premier et deuxième sans que personne ne vous pousse, vous ne vous battiez pas et là. Il avait cela en tête mais Pironi le dépassa à l’endroit où il n’était pas censé le faire.

«Je suppose qu’il croyait honnêtement qu’ils ne le feraient pas et Ferrari ne l’a pas soutenu. Il est revenu vers moi et nous avons volé là-haut ensemble parce qu’il a dit qu’il était dévasté par ça », se souvient Scheckter.

Le record de Villeneuve en Formule 1 montre six victoires et 13 podiums en 66 départs, et bien qu’il n’ait jamais remporté de titre mondial de F1, il était l’un des pilotes les plus populaires de son époque et une véritable légende de Ferrari et du sport.

Son fils Jacques Villeneuve perpétue l’héritage de son père et devient Champion du Monde en 1997.

Ci-dessus, un hommage photographique, sans ordre particulier, de la légende canadienne à partir de diverses sources. Prendre plaisir!