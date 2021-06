Gillian Anderson a subi des attaques de panique par The X-Files – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Gillian Anderson a joué Dana Scully dans The X-Files, une série de science-fiction à succès des années 90 dans laquelle elle a joué aux côtés de David Duchovny et qui est devenu au fil des années un titre culte. Récemment, l’actrice a réfléchi au succès écrasant de la production, assurant qu’elle avait subi “quelques petites attaques” pendant cette période.

L’interprète a participé à une table ronde organisée par THR avec Cynthia Erivo, Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen, Sarah Paulson et Mj Rodriguez et a évoqué son passé dans The X-Files. “J’ai eu quelques petites crises de panique à cause de lui”, il a avoué.

« Au final, je ne pouvais pas en parler, je ne pouvais pas la voir, je ne pouvais pas voir de photos, je ne pouvais pas. J’avais besoin de m’immerger immédiatement dans le théâtre d’un autre pays. Et puis au bout d’un moment, j’ai pu à nouveau l’accepter, mais quand j’ai commencé à l’accepter, je m’étais tellement séparé que je regardais l’image comme si c’était quelqu’un d’autre. Lorsque vous plongez si profondément pendant de si longues périodes, il y a des conséquences, bien sûr qu’il y a des conséquences », a-t-il ajouté.

L’actrice est apparue dans la série de 1993 à 2002 et, après une période d’absence du rôle, a repris le rôle de Scully en 2015, lors de la première de la dixième saison.

Après The X-Files l’interprète n’a pas cessé de travailler, participant à des séries comme Sex Education, Hannibal, The Hunt ou The Crown, une production dans laquelle elle incarnait Margaret Thatcher. Sur grand écran il a participé à des productions telles que The Last King of Scotland, New York for Beginners ou Johnny English Returns.

Elle incarnera bientôt Eleanor Roosevelt dans La Première Dame et jouera dans White Bird : A Wonder Story aux côtés d’Helen Mirren.

Source : Cependant