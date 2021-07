Gillian Anderson dit qu’elle en a marre des soutiens-gorge

in

. – Gillian Anderson affirme qu’elle ne portera plus de soutien-gorge, déclarant à ses abonnés : “Je m’en fiche si mes seins atteignent mon nombril.”

L’actrice de “The Crown” a déclaré à ses abonnés lors d’une session de questions en direct sur Instagram: “Je suis très paresseuse et je ne porte plus de soutien-gorge. Je ne peux pas porter de soutien-gorge. Désolé, je m’en fiche s’ils atteindre mon nombril… Si mes seins atteignent mon nombril, je ne vais plus porter de soutien-gorge.”

L’actrice américano-britannique a conclu avec un verdict ferme sur le vêtement, déclarant: “C’est trop inconfortable.”

Anderson, une star de “The X-Files” dont le rôle de sexothérapeute pure et simple dans la série Netflix “Sex Education” lui a valu des dizaines de nouveaux adeptes, répondait à la question d’un fan sur les vêtements qu’elle portait pendant la quarantaine.

Son commentaire a été partagé par un certain nombre de fans sur les réseaux sociaux, y compris un tweet viral qui déclarait : « Si l’actrice Gillian Anderson, double gagnante d’un Golden Globe et d’un Emmy, ne dit plus rien aux soutiens-gorge, qui sommes-nous pour la contredire ?

L’écrivain et activiste social Nicky Clark a fait l’éloge d’Anderson dans une chronique d’opinion pour le journal britannique The Independent, écrivant : sans nécessairement l’être.”

Anderson a reçu un Golden Globe plus tôt cette année pour la meilleure actrice de soutien dans une série télévisée, pour son rôle de Margaret Thatcher dans la série Netflix “The Crown”.

L’actrice affiche fréquemment une attitude détendue envers le corps humain. Anderson est connue parmi ses abonnés pour partager des images suggestives sur sa page Instagram avec des hashtags comme #Penisoftheday et #Boobiesoftheday.

Anderson a joué le rôle d’Eleanor Roosevelt dans la prochaine série Showtime “The First Lady”.