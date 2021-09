Gillian Anderson remporte un prix en Custom Chloé – WWD

Gillian Anderson portait un look personnalisé de Chloé aux Emmy Awards 2021, où elle a remporté le prix de l’actrice de soutien exceptionnelle dans une série dramatique pour son rôle de Margaret Thatcher dans “The Crown”.

L’actrice portait une robe sur mesure comprenant un haut court avec une jupe trapèze longue au sol, ourlée de franges en soie brute. Le haut est agrémenté de glands en crêpe de Chine de soie avec des éléments métalliques inutilisés. La robe a été conçue par Gabriela Hearst, la nouvelle directrice artistique de la maison de couture française.

Hearst a été nommé directeur créatif de Chloé en décembre, succédant à Natacha Ramsay-Levi. Elle a lancé sa première collection en mars et a fait de la durabilité une partie de son processus de conception là-bas, comme c’est le cas avec sa marque éponyme basée à New York.

Anderson portait également une robe personnalisée par Chloe au Met Gala à New York la semaine dernière, assistant à l’événement avec Hearst à ses côtés. Sa robe était de couleur anthracite avec un motif découpé et un décolleté licou, en crêpe de soie biologique recyclé. Une coquille de nautile d’ammonite a également été incorporée dans le décolleté. Le look était le premier tapis rouge du label sous Hearst.

Dans son discours d’acceptation dimanche, Anderson a dédié son prix à son manager Connie Freiberg et a fait un signe de tête à la mode dans ses remarques.

“Je veux dire merci à Peter Morgan pour la création de ce rôle et à Netflix pour tout, tout », a déclaré Anderson. «Mais je veux vraiment dédier ce prix à une femme qui a été ma manager pendant 20 ans, Connie Freiberg, qui a cru en moi quand personne d’autre ne le ferait et croyait que j’avais du talent alors que je ne pensais même pas que j’avais du talent; qui m’a toujours conseillé de prendre la grande route ; qui était l’une des meilleures amies que j’aie jamais eues dans ma vie et qui portait la même robe cinq années de suite à chaque remise de prix trois fois par an à laquelle nous allions. Une mode tellement lente avant que quiconque sache que c’était cool. Connie, je t’aime ! Ceci est pour vous! Merci!”

Plus tôt cette année, elle a également remporté un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm pour son rôle dans “The Crown”.

Les co-vedettes d’Anderson, Emma Corrin, Olivia Colman et Josh O’Connor, sont également nominées pour des prix pour leurs rôles de princesse Diana, reine Elizabeth II et prince Charles dans la série à succès Netflix.

Au total, “The Crown” est en tête des nominations aux Emmy Awards de cette année, avec 24 au total, y compris la catégorie des séries dramatiques exceptionnelles.

